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الشمراني والجمل يشاركان في تحكيم بطولة اتحاد جنوب آسيا

بعد اجتيازهما اختبارات اللياقة

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اجتياز الحكمين الدوليين ماجد الشمراني (ساحة) وعمر الجمل (مساعد) اختبارات اللياقة البدنية استعدادًا لمشاركتهما في بطولة اتحاد جنوب آسيا المقامة حاليًّا في المالديف.

وقال اتحاد القدم في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قبل قليل: "الحكمان الدوليان ماجد الشمراني (ساحة) وعمر الجمل (مساعد) يجتازان اختبارات اللياقة البدنية استعدادًا لمشاركتهما في بطولة اتحاد جنوب آسيا المقامة حاليًّا في المالديف".

الاتحاد السعودي لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الشمراني والجمل يشاركان في تحكيم بطولة اتحاد جنوب آسيا
سبق

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اجتياز الحكمين الدوليين ماجد الشمراني (ساحة) وعمر الجمل (مساعد) اختبارات اللياقة البدنية استعدادًا لمشاركتهما في بطولة اتحاد جنوب آسيا المقامة حاليًّا في المالديف.

وقال اتحاد القدم في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قبل قليل: "الحكمان الدوليان ماجد الشمراني (ساحة) وعمر الجمل (مساعد) يجتازان اختبارات اللياقة البدنية استعدادًا لمشاركتهما في بطولة اتحاد جنوب آسيا المقامة حاليًّا في المالديف".

01 أكتوبر 2021 - 24 صفر 1443
10:11 PM

الشمراني والجمل يشاركان في تحكيم بطولة اتحاد جنوب آسيا

بعد اجتيازهما اختبارات اللياقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اجتياز الحكمين الدوليين ماجد الشمراني (ساحة) وعمر الجمل (مساعد) اختبارات اللياقة البدنية استعدادًا لمشاركتهما في بطولة اتحاد جنوب آسيا المقامة حاليًّا في المالديف.

وقال اتحاد القدم في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قبل قليل: "الحكمان الدوليان ماجد الشمراني (ساحة) وعمر الجمل (مساعد) يجتازان اختبارات اللياقة البدنية استعدادًا لمشاركتهما في بطولة اتحاد جنوب آسيا المقامة حاليًّا في المالديف".

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