"تعليم سراة عبيدة" يعتمد خطة الاحتفاء باليوم الوطني 90 بمدارس المحافظة

"العلكمي": هذه المناسبة ترسخ اعتزاز الطلاب بدينهم وولائهم لمليكهم ووطنهم

اعتمدت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة، اليوم الخميس، برنامج الاحتفاء باليوم الوطني الـ«90»، والذي يأتي هذا العام تحت شعار «همة حتى القمة» وينفذ عن بُعد على مستوى مكتب التعليم بالفرشة ومدارس المحافظة للبنين والبنات.

وفي التفاصيل، أوضح مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي أن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية وهي الذكرى الخالدة لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه، يأتي ترسيخًا لاعتزاز أبنائنا الطلاب والطالبات بدينهم الحنيف وولائهم لمليكهم وانتمائهم لوطنهم, وتعميقًا للقيم الوطنية في نفوسهم وربطهم بماضيهم العريق والتعريف بمكانة الوطن وعطائه لأبنائه بما يعكس الصورة الجميلة والمشرقة للسعودية العظمى ودورها الريادي على مستوى العالم في شتى المجالات.

وقال مدير النشاط الطلابي بالإدارة محمد بن دغش بدوره إنه تم توجيه جميع المدارس بنين وبنات للاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية ورفع التقارير اللازمة والعمل على إبرازها بالشكل المميز مع تطبيق كامل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا.