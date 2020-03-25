وفي رد على استفسار "سبق" اشار الى ضرورة ترك مسافة بين الاشخاص حتى وقت جلوسهم داخل المنزل ، بمسافة لا تقل عن 1.5 متر مشيرا الى ان ذلك يعد امر هام يحمي الجميع كون البعض تكون اعراضهم خفيفه ولا يظهر اصابتهم بالمرض.

اكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أهمية البعد عن التجمعات للوقاية من فيروس كورونا.

"الصحة" لـ"سبق": ترك مسافة لا تقل عن 1.5 متر بين الأشخاص أمر مهم ويحمي الجميع عبدالله البرقاوي سبق 2020-03-25 اكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أهمية البعد عن التجمعات للوقاية من فيروس كورونا. وفي رد على استفسار "سبق" اشار الى ضرورة ترك مسافة بين الاشخاص حتى وقت جلوسهم داخل المنزل ، بمسافة لا تقل عن 1.5 متر مشيرا الى ان ذلك يعد امر هام يحمي الجميع كون البعض تكون اعراضهم خفيفه ولا يظهر اصابتهم بالمرض.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441 06:04 PM

اخر تعديل 25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441 06:37 PM

"الصحة" لـ"سبق": ترك مسافة لا تقل عن 1.5 متر بين الأشخاص أمر مهم ويحمي الجميع





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اكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أهمية البعد عن التجمعات للوقاية من فيروس كورونا.

وفي رد على استفسار "سبق" اشار الى ضرورة ترك مسافة بين الاشخاص حتى وقت جلوسهم داخل المنزل ، بمسافة لا تقل عن 1.5 متر مشيرا الى ان ذلك يعد امر هام يحمي الجميع كون البعض تكون اعراضهم خفيفه ولا يظهر اصابتهم بالمرض.