التقى مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم في مكتبه بمقر الوفد الدائم في نيويورك، بالمندوب الدائم لنيوزيلندا لدى الأمم المتحدة السفير كريج هوك.
وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.
مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة يلتقي بنظيره النيوزيلندي
جرت مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين
التقى مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم في مكتبه بمقر الوفد الدائم في نيويورك، بالمندوب الدائم لنيوزيلندا لدى الأمم المتحدة السفير كريج هوك.
وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.
التقى مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم في مكتبه بمقر الوفد الدائم في نيويورك، بالمندوب الدائم لنيوزيلندا لدى الأمم المتحدة السفير كريج هوك.
مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة يلتقي بنظيره النيوزيلندي
جرت مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين
التقى مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم في مكتبه بمقر الوفد الدائم في نيويورك، بالمندوب الدائم لنيوزيلندا لدى الأمم المتحدة السفير كريج هوك.
وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.