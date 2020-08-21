"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: (الداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب).
وأوضحت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثامنة مساء.
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: (الداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب).
وأوضحت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثامنة مساء.
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: (الداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب).
وأوضحت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثامنة مساء.