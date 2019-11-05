أول صورة لـ"رسمية عواد" شقيقة زعيم تنظيم "داعش" بعد القبض عليها

قُبِض عليها برفقة زوجها وزوجة ابنها وأحفادها المؤلفين من 5 أطفال

نشرت وسائل إعلام تركية أول صورة لـ"رسمية عواد"، شقيقة زعيم تنظيم "داعش" الذي قتلته قوات أمريكية خاصة في مخبأه بمحافظة إدلب في شمال غربي سوريا الشهر الماضي.

وأكدت الرئاسة التركية، اليوم الثلاثاء، القبض على شقيقة الزعيم السابق لتنظيم "داعش" الإرهابي أبوبكر البغدادي.

وأعلن فخر الدين ألطون رئيس دائرة الاتصال لدى الرئاسة التركية، على موقع "تويتر"، القبض على شقيقة "البغدادي".

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إنه تم إلقاء القبض على شقيقة "البغدادي" مع زوجها في أعزاز السورية في عملية أمنية.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بأنه رصد عملية مداهمة نفذتها قوات تركية لأحد المخيمات قرب مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي مساء أمس الاثنين، وأن القوات "اعتقلت شقيقة البغدادي، برفقة زوجها وزوجة ابنها وأحفادها المؤلفين من 5 أطفال، بالإضافة لاعتقال 4 أشخاص عراقيين، لم يعرف حتى الآن فيما إذا كانوا ينتمون للتنظيم أم لا".

ولفت المرصد إلى أن "شقيقة البغدادي كانت موجودة في المخيم منذ فترة والمخابرات التركية تعلم بوجودها هناك".

فيما قال مصدر أمني تركي لوكالة "أسوشيتدس برس"، إن تركيا اعتقلت رسمية عواد، شقيقة زعيم تنظيم "داعش" السابق، حيث كانت تعيش في أحد "الكرفانات" بشمال غرب سوريا.

وأعلنت الولايات المتحدة تمكنها من قتل "البغدادي" في غارة استهدفت مخبأه بمحافظة إدلب في شمال غربي سوريا الشهر الماضي.

وأقر التنظيم الأسبوع الماضي بمقتل البغدادي، ودعا أتباعه إلى إعلان الولاء للزعيم الجديد للتنظيم، أبوإبراهيم الهاشمي القرشي.