"بن ماجد" يدشن انطلاق جائزة جدة للإبداع بجامعة المؤسس.. الأربعاء

إحدى مبادرات تحفيز المبدعين وضمن مشروع "كيف نكون قدوة؟"

يدشن محافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، الأربعاء المقبل، بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، انطلاق جائزة جدة للإبداع للعام 1441هـ، ضمن مشروع إمارة منطقة مكة المكرمة، تحت شعار "كيف نكون قدوة؟"، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة.



يذكر أن الجائزة إحدى مبادرات محافظة جدة، لتحفيز المبدعين وتبني مبادراتهم، ونشر ثقافة المبادرات بين أطياف المجتمع، ورفع كفاءة منظومة العمل الثقافي والمعرفي، وتعزيز التكامل التنموي بالمحافظة.



وحققت الجائزة نجاحات متميزة في نسختيها الماضية، وساهمت باكتشاف عدد من الأفكار الإبداعية، بما يخدم المحافظة، وتواصل هذا العام الظهور بمجالين جديدين هما: الإبداع في اللغة العربية، وهي لغة القرآن الكريم، بالإضافة للإبداع في ريادة الأعمال امتدادًا للمجالات السابقة، وهي الإبداع: الحكومي، الأمني، المجتمعي، الأفراد، في ظل متابعة الأمير مشعل بن ماجد، وتواجد عدد من الأكاديميين والمختصين بمجالاتها المختلفة ولجان التحكيم المتخصصة وفرق العمل، بما يحقق التطلعات وخدمة الوطن.