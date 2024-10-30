كورونا في 5 دول.. 14348 إصابة جديدة بالهند و2124 بكوريا الجنوبية و923 بمصر

خلال الـ 24 ساعة الماضية.. تسجيل 659 حالة بباكستان و64 بالصين

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم، تسجيل 14348 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 34 مليوناً و246 ألفاً و157 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تمّ تسجيل 805 حالات وفاة من جرّاء الفيروس؛ ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 457 ألفاً و191 حالة.

مصر

سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 923 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 55 حالة جديدة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية، في بيان، بأن إجمالي الإصابات المسجّلة لديها بالفيروس حتى الآن بلغ 328209؛ من ضمنهم 276801 حالة تمّ شفاؤها، و18483 وفاة.

باكستان

سجّلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 659 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و17 وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1271687 إصابة، منها 23151 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 28431 وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1220105 حالات.

كوريا الجنوبية

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الجمعة، تسجيل كوريا الجنوبية 2124 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 360536 إصابة.

كما تم تسجل 9 حالات وفاة جديدة بكورونا؛ ليرتفع الإجمالي إلى 2817 وفاة.

تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، ارتفاع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس، إلى 712 ألفاً و230 إصابة، وذلك إثر تسجيل 91 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة، في بيان، بأن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا في تونس، بلغ 25 ألفًا و227 حالة، إثر وفاة 4 حالات جديدة بهذا الفيروس.

الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الجمعة، تسجيل 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس؛ ليصبح عدد الإصابات الإجمالي 97002.

وذكرت اللجنة أن 48 من الحالات الجديدة انتقلت إليها العدوى محلياً، ولم تسجل السلطات وفيات جديدة؛ ليظل العدد الإجمالي 4636 وفاة.