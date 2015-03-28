مستشفى النور يضع المملكة ضمن 48 دولة عالميًّا بعلاج هشاشة العظام

حقق كل المعايير الأساسية والفرعية للحصول على شهادة الاعتراف

حصل مستشفى النور التخصصي عضو تجمع مكة المكرمة الصحي -ممثلًا في مركز هشاشة العظام- على شهادة اعتراف كمركز معتمد لعلاج الهشاشة دوليًّا من المنظمة العالمية لهشاشة العظام.

صرّح بذلك مدير مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة الدكتور وائل الميمني؛ لافتًا إلى أن مركز هشاشة العظام بالمستشفى من أوائل المراكز المعتمدة على مستوى المملكة، وضمن 48 دولة على مستوى العالم معتمدة لممارسة الطرق العالمية، بعد حصوله على شهادة الاعتراف.

وأوضح رئيس قسم العظام الدكتور سالم باحعيفر، أن المستشفى حقق كل المعايير الأساسية والفرعية للحصول على الاعتراف؛ من بينها سياسات وإجراءات مختلفة جرى فيها تحسين طرق العلاج إلى أرقى المستويات العالمية.

من جانبه أشار الدكتور عبدالعزيز السلماوي أخصائي جراحة عظام، إلى أن أعداد المصابين عالميًّا بكسر نتيجة الهشاشة، ما يقارب 2 مليون سنويًّا بتكلفة 13 مليار دولار.

ولفت "السلماوي" إلى أن عدد مراجعي عيادة الهشاشة في مستشفى النور التخصصي بمكة، بلغ 4560 مريضًا لعام 1441هـ، وعدد المرضى المراجعين الذين يعانون من كسور نتيجة الهشاشة 6875 مريضًا؛ فيما بلغ عدد المرضى الذين تم فحصهم منذ بداية افتتاح العيادة 10789 مريضًا.