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وفاة والد الزميل سطام الفهيد

انتقل إلى رحمة الله تعالى والد الزميل سطام بن عبدالعزيز الفهيد من قسم التربية الخاصة بكلية الاتصالات والمعلومات بالرياض وستُقام الصلاة عليه بعد صلاة العصر غدًا الخميس إن شاء الله في مقبرة النسيم بالرياض. وللعزاء جوال سطام 0533674448

أحر التعازي لأسرة الفقيد والتعزية موصولة من الزميل الإعلامي الأستاذ أحمد الشايع.

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وفاة والد الزميل سطام الفهيد
سبق

انتقل إلى رحمة الله تعالى والد الزميل سطام بن عبدالعزيز الفهيد من قسم التربية الخاصة بكلية الاتصالات والمعلومات بالرياض وستُقام الصلاة عليه بعد صلاة العصر غدًا الخميس إن شاء الله في مقبرة النسيم بالرياض. وللعزاء جوال سطام 0533674448

أحر التعازي لأسرة الفقيد والتعزية موصولة من الزميل الإعلامي الأستاذ أحمد الشايع.

17 فبراير 2021 - 5 رجب 1442
11:24 PM

وفاة والد الزميل سطام الفهيد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انتقل إلى رحمة الله تعالى والد الزميل سطام بن عبدالعزيز الفهيد من قسم التربية الخاصة بكلية الاتصالات والمعلومات بالرياض وستُقام الصلاة عليه بعد صلاة العصر غدًا الخميس إن شاء الله في مقبرة النسيم بالرياض. وللعزاء جوال سطام 0533674448

أحر التعازي لأسرة الفقيد والتعزية موصولة من الزميل الإعلامي الأستاذ أحمد الشايع.

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