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"مقاتلات التحالف" تدكّ معسكرًا حوثيًّا بصنعاء والجيش اليمني يفتك بـ15عنصرًا

تحليقٌ مكثف فيما تَوالى عدد من الانفجارات بالعاصمة.. والعمليات النوعية تتواصل

شنت، اليوم، مقاتلات التحالف غارات عنيفة على معسكر الفرقة شمال العاصمة اليمنية صنعاء.

وبيّنت مصادر عسكرية مقتل وإصابة ما لا يقل عن 15 حوثيًّا بينهم قيادات ميدانية في عملية نوعية للجيش والمقاومة بالضالع.

كما شهدت الأجواء اليمنية، منذ الأمس، تحليقًا مكثفًا لطائرات التحالف؛ فيما توالت عدد من الانفجارات بالعاصمة اليمنية صنعاء.

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"مقاتلات التحالف" تدكّ معسكرًا حوثيًّا بصنعاء والجيش اليمني يفتك بـ15عنصرًا
سبق

شنت، اليوم، مقاتلات التحالف غارات عنيفة على معسكر الفرقة شمال العاصمة اليمنية صنعاء.

وبيّنت مصادر عسكرية مقتل وإصابة ما لا يقل عن 15 حوثيًّا بينهم قيادات ميدانية في عملية نوعية للجيش والمقاومة بالضالع.

كما شهدت الأجواء اليمنية، منذ الأمس، تحليقًا مكثفًا لطائرات التحالف؛ فيما توالت عدد من الانفجارات بالعاصمة اليمنية صنعاء.

13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
10:22 AM

"مقاتلات التحالف" تدكّ معسكرًا حوثيًّا بصنعاء والجيش اليمني يفتك بـ15عنصرًا

تحليقٌ مكثف فيما تَوالى عدد من الانفجارات بالعاصمة.. والعمليات النوعية تتواصل

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فهد كاملي - جازان
9
5,137

شنت، اليوم، مقاتلات التحالف غارات عنيفة على معسكر الفرقة شمال العاصمة اليمنية صنعاء.

وبيّنت مصادر عسكرية مقتل وإصابة ما لا يقل عن 15 حوثيًّا بينهم قيادات ميدانية في عملية نوعية للجيش والمقاومة بالضالع.

كما شهدت الأجواء اليمنية، منذ الأمس، تحليقًا مكثفًا لطائرات التحالف؛ فيما توالت عدد من الانفجارات بالعاصمة اليمنية صنعاء.

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