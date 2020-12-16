النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الحياة الفطرية": لائحة جديدة تتضمن معالجة تهريب واقتناء "المفترسات"

يجري اعتمادها وترصد غرامات مالية رادعة يتم تطبيقها على المخالفين

أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أنه يجري العمل على اعتماد لائحة الاتجار بالأنواع الفطرية لمعالجة عمليات تهريب واقتناء الحيوانات المفترسة وتغريم المخالفين.

وأكد أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تعمل -بالتعاون مع المركز- على اعتماد هذه اللائحة، وقد تم الحرص على معالجة هذه المخالفات برصد غرامات مالية رادعة يتم تطبيقها عند المخالفة، وسيتم تطبيق اللائحة حين اعتمادها.

جاء ذلك في رد لهم على استفسار أحد المغردين على "تويتر"؛ حيث أكدوا أيضاً خلاله أن مخالفات اقتناء أو الاتجار بالحيوانات المفترسة تقع ضمن هذا النطاق.

المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الحياة الفطرية": لائحة جديدة تتضمن معالجة تهريب واقتناء "المفترسات"
سبق

أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أنه يجري العمل على اعتماد لائحة الاتجار بالأنواع الفطرية لمعالجة عمليات تهريب واقتناء الحيوانات المفترسة وتغريم المخالفين.

وأكد أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تعمل -بالتعاون مع المركز- على اعتماد هذه اللائحة، وقد تم الحرص على معالجة هذه المخالفات برصد غرامات مالية رادعة يتم تطبيقها عند المخالفة، وسيتم تطبيق اللائحة حين اعتمادها.

جاء ذلك في رد لهم على استفسار أحد المغردين على "تويتر"؛ حيث أكدوا أيضاً خلاله أن مخالفات اقتناء أو الاتجار بالحيوانات المفترسة تقع ضمن هذا النطاق.

16 ديسمبر 2020 - 1 جمادى الأول 1442
08:37 AM

"الحياة الفطرية": لائحة جديدة تتضمن معالجة تهريب واقتناء "المفترسات"

يجري اعتمادها وترصد غرامات مالية رادعة يتم تطبيقها على المخالفين

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
0
230

أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أنه يجري العمل على اعتماد لائحة الاتجار بالأنواع الفطرية لمعالجة عمليات تهريب واقتناء الحيوانات المفترسة وتغريم المخالفين.

وأكد أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تعمل -بالتعاون مع المركز- على اعتماد هذه اللائحة، وقد تم الحرص على معالجة هذه المخالفات برصد غرامات مالية رادعة يتم تطبيقها عند المخالفة، وسيتم تطبيق اللائحة حين اعتمادها.

جاء ذلك في رد لهم على استفسار أحد المغردين على "تويتر"؛ حيث أكدوا أيضاً خلاله أن مخالفات اقتناء أو الاتجار بالحيوانات المفترسة تقع ضمن هذا النطاق.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,623
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,578
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,595
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,063

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المنقذ الأول

المنقذ الأول

مها الجبر
أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

عبدالغني الشيخ
شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

ماجد الحربي
التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

سارة الجهني
عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عبدالرحمن المرشد
فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

حواء القرني
فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

علي آل شرمة
عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

نايف الحربي
نجدي في رجال ألمع

نجدي في رجال ألمع

حسن آل عمير
الجار والأربعون ديكًا..!

الجار والأربعون ديكًا..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة