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"مجلس الشؤون الاقتصادية" يناقش مسودة الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2019

استعرض تقديرات الإيرادات النفطية وغير النفطية والنفقات المقدرة والمؤشرات الرئيسة

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا في قصر اليمامة بالرياض.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع العرض المقدم من وزارة المالية بشأن مسودة الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1440 / 1441 هـ ( 2019م ).

وتناول العرض أبرز ما تم في مشروع إعداد الميزانية العامة للدولة للعام المالي المقبل، كما تم استعراض تفصيل تقديرات الإيرادات بشقيها النفطية وغير النفطية، والنفقات المقدرة، إضافة إلى المؤشرات الاقتصادية الرئيسة بناءً على إجمالي الإيرادات والنفقات المقدرة؛ وأثرها على أرصدة الاحتياطي والدين العام بما في ذلك تقديرات نسب نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والتضخم، وقد اتخذ المجلس حيال ذلك التوصيات اللازمة.

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"مجلس الشؤون الاقتصادية" يناقش مسودة الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2019
سبق

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا في قصر اليمامة بالرياض.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع العرض المقدم من وزارة المالية بشأن مسودة الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1440 / 1441 هـ ( 2019م ).

وتناول العرض أبرز ما تم في مشروع إعداد الميزانية العامة للدولة للعام المالي المقبل، كما تم استعراض تفصيل تقديرات الإيرادات بشقيها النفطية وغير النفطية، والنفقات المقدرة، إضافة إلى المؤشرات الاقتصادية الرئيسة بناءً على إجمالي الإيرادات والنفقات المقدرة؛ وأثرها على أرصدة الاحتياطي والدين العام بما في ذلك تقديرات نسب نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والتضخم، وقد اتخذ المجلس حيال ذلك التوصيات اللازمة.

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
12:06 AM

"مجلس الشؤون الاقتصادية" يناقش مسودة الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2019

استعرض تقديرات الإيرادات النفطية وغير النفطية والنفقات المقدرة والمؤشرات الرئيسة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا في قصر اليمامة بالرياض.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع العرض المقدم من وزارة المالية بشأن مسودة الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1440 / 1441 هـ ( 2019م ).

وتناول العرض أبرز ما تم في مشروع إعداد الميزانية العامة للدولة للعام المالي المقبل، كما تم استعراض تفصيل تقديرات الإيرادات بشقيها النفطية وغير النفطية، والنفقات المقدرة، إضافة إلى المؤشرات الاقتصادية الرئيسة بناءً على إجمالي الإيرادات والنفقات المقدرة؛ وأثرها على أرصدة الاحتياطي والدين العام بما في ذلك تقديرات نسب نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والتضخم، وقد اتخذ المجلس حيال ذلك التوصيات اللازمة.

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