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"سبق" تكشف: فيديو الحديث بطريقة غير مناسبة والهرب من رجل المرور قديم واتخذ اللازم حياله

بعد تداوله في أحد برامج التواصل

كشفت "سبق" حقيقة الفيديو الذي تم تداوله عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي وظهر فيه شخص يمر بجوار دورية مرور ويخاطب رجال الأمن بطريقة غير مناسبة ويلوذ بالفرار، حيث تبين بأن المقطع قديم وتم نشره قبل سنتين وتعاملت معه الجهات الأمنية في حينه حيث اتخذت الإجراءات اللازمة آنذاك.

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"سبق" تكشف: فيديو الحديث بطريقة غير مناسبة والهرب من رجل المرور قديم واتخذ اللازم حياله
سبق

كشفت "سبق" حقيقة الفيديو الذي تم تداوله عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي وظهر فيه شخص يمر بجوار دورية مرور ويخاطب رجال الأمن بطريقة غير مناسبة ويلوذ بالفرار، حيث تبين بأن المقطع قديم وتم نشره قبل سنتين وتعاملت معه الجهات الأمنية في حينه حيث اتخذت الإجراءات اللازمة آنذاك.

25 ديسمبر 2020 - 10 جمادى الأول 1442
12:59 AM

"سبق" تكشف: فيديو الحديث بطريقة غير مناسبة والهرب من رجل المرور قديم واتخذ اللازم حياله

بعد تداوله في أحد برامج التواصل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,968

كشفت "سبق" حقيقة الفيديو الذي تم تداوله عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي وظهر فيه شخص يمر بجوار دورية مرور ويخاطب رجال الأمن بطريقة غير مناسبة ويلوذ بالفرار، حيث تبين بأن المقطع قديم وتم نشره قبل سنتين وتعاملت معه الجهات الأمنية في حينه حيث اتخذت الإجراءات اللازمة آنذاك.

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