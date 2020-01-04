كرنفال جازان.. من الحقول الخضراء إلى عالمية الرؤية

انطلق بمشاركة 18 دولة و16 محافظة بالمنطقة

شهد المسرح الروماني بمركز الأمير سلطان الحضاري في جازان، على عالمية كرنفال جازان، بمشاركة 18 دولة، تناغمت في حضورها مع 16 محافظة.

جاء ذلك برعاية أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، وبحضور نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز.

وتابع الحضور عروضاً كرنفالية بهيجة للعارضين من الدول المشاركة التي تناغمت مع المسيرة الكرنفالية لمحافظات منطقة جازان.

ويعتمد كرنفال جازان، منذ بداياته الأولى عام 1429هـ، على بيئة جازان الخصبة وثراء ثقافتها وازدهار حضارتها القديمة، فانطلق مبتهجاً بحياة جازان بزراعتها وحصادها بصيدها وبأدوات الحياة آنذاك، ومزهوا بلون حقولها ومدرجاتها الخضراء ومبتهجاً بالإنسان المتفاني في حقله الباني لقلعته وحصنه الباحث عن لؤلؤة في أعماق البحر المهيب، فكان الكرنفال كالفرح في وجه عريس راح يرقص السيف والهصعة والدانة.



ويمثل كرنفال جازان رؤية طموحة تحتفي بجازان، درّةً على جبين الوطن الغالي وتباهي بنمائها وثقافتها وثرواتها المعرفية والطبيعية، فيما شهدت نسخة العام الحالي من الكرنفال السعي لتقديم نسخة عالمية ومميزة للكرنفال.