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النيابة العامة: صدور حكم بالسجن لمدد مجموعها 52 عامًا لتشكيل عصابي امتهن غسل الأموال بقيمة 10 مليارات ريال

صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية في النيابة العامة، كشفت عن ضلوع تشكيل عصابي منظم مكون من (١١) متهمًا (مواطنين وتسعة وافدين) في ارتكاب جرائم غسل أموال ومخالفات نظام مكافحة التستر، عن طريق استغلال عدد من الكيانات التجارية وفروعها في تلقي وتحويل أموال مجهولة المصدر من حساباتها البنكية تجاوز مجموعها (10) مليارات ريال.

وأضاف المصدر أن تحقيقات النيابة العامة قد انتهت إلى إقامة الدعوى العامة بحق الجناة وقد صدر حكم ابتدائي من المحكمة المختصة بسجن المتهمين لمدد مجموعها (52) عامًا، وبغرامات مالية بلغت (اثنين وستين مليونًا وخمسمائة ألف ريال) ومصادرة الأموال وموجودات المحافظ الاستثمارية التي تم ضبطها، والتي بلغ مجموعها (مليونًا وستمائة واثنين وسبعين ألفًا وثمانمائة واثنين وستين ريالًا)، وإبعاد الوافدين عن المملكة بعد انقضاء محكوميتهم، ومنع المواطنيْن من السفر مدة مماثلة لسجنهما.

وبيّن المصدر أن النيابة العامة استأنفت إجراءات الاعتراض على الحكم الصادر بطلب تشديد العقوبة بحق الجناة، تحقيقًا للمصلحة العامة في حماية الاقتصاد المحلي وردع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن المالي في التعاملات المصرفية.

النيابة العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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النيابة العامة: صدور حكم بالسجن لمدد مجموعها 52 عامًا لتشكيل عصابي امتهن غسل الأموال بقيمة 10 مليارات ريال
سبق

صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية في النيابة العامة، كشفت عن ضلوع تشكيل عصابي منظم مكون من (١١) متهمًا (مواطنين وتسعة وافدين) في ارتكاب جرائم غسل أموال ومخالفات نظام مكافحة التستر، عن طريق استغلال عدد من الكيانات التجارية وفروعها في تلقي وتحويل أموال مجهولة المصدر من حساباتها البنكية تجاوز مجموعها (10) مليارات ريال.

وأضاف المصدر أن تحقيقات النيابة العامة قد انتهت إلى إقامة الدعوى العامة بحق الجناة وقد صدر حكم ابتدائي من المحكمة المختصة بسجن المتهمين لمدد مجموعها (52) عامًا، وبغرامات مالية بلغت (اثنين وستين مليونًا وخمسمائة ألف ريال) ومصادرة الأموال وموجودات المحافظ الاستثمارية التي تم ضبطها، والتي بلغ مجموعها (مليونًا وستمائة واثنين وسبعين ألفًا وثمانمائة واثنين وستين ريالًا)، وإبعاد الوافدين عن المملكة بعد انقضاء محكوميتهم، ومنع المواطنيْن من السفر مدة مماثلة لسجنهما.

وبيّن المصدر أن النيابة العامة استأنفت إجراءات الاعتراض على الحكم الصادر بطلب تشديد العقوبة بحق الجناة، تحقيقًا للمصلحة العامة في حماية الاقتصاد المحلي وردع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن المالي في التعاملات المصرفية.

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
11:32 AM
اخر تعديل
13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
03:09 PM

النيابة العامة: صدور حكم بالسجن لمدد مجموعها 52 عامًا لتشكيل عصابي امتهن غسل الأموال بقيمة 10 مليارات ريال

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
8
18,728

صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية في النيابة العامة، كشفت عن ضلوع تشكيل عصابي منظم مكون من (١١) متهمًا (مواطنين وتسعة وافدين) في ارتكاب جرائم غسل أموال ومخالفات نظام مكافحة التستر، عن طريق استغلال عدد من الكيانات التجارية وفروعها في تلقي وتحويل أموال مجهولة المصدر من حساباتها البنكية تجاوز مجموعها (10) مليارات ريال.

وأضاف المصدر أن تحقيقات النيابة العامة قد انتهت إلى إقامة الدعوى العامة بحق الجناة وقد صدر حكم ابتدائي من المحكمة المختصة بسجن المتهمين لمدد مجموعها (52) عامًا، وبغرامات مالية بلغت (اثنين وستين مليونًا وخمسمائة ألف ريال) ومصادرة الأموال وموجودات المحافظ الاستثمارية التي تم ضبطها، والتي بلغ مجموعها (مليونًا وستمائة واثنين وسبعين ألفًا وثمانمائة واثنين وستين ريالًا)، وإبعاد الوافدين عن المملكة بعد انقضاء محكوميتهم، ومنع المواطنيْن من السفر مدة مماثلة لسجنهما.

وبيّن المصدر أن النيابة العامة استأنفت إجراءات الاعتراض على الحكم الصادر بطلب تشديد العقوبة بحق الجناة، تحقيقًا للمصلحة العامة في حماية الاقتصاد المحلي وردع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن المالي في التعاملات المصرفية.

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