النصر يغلق مستحقات الكرواتي " هورڤات" وطاقمه المساعد.. قبل مغادرتهم المملكة

أعلن نادي النصر تسليم مدرب الفريق الكروي الأول السابق الكرواتي ألن هورڤات وطاقمه المساعد جميع مستحقاتهم المالية .



وقال النادي في تغريدة بثها عبر حسابه الرسمي على "تويتر" مساء اليوم: "أنهت إدارة نادي النصر تسليم السيد ألن هورڤات وكافة طاقمه المساعد جميع مستحقاتهم المالية قبل مغادرتهم المملكة.



وكانت إدارة النصر قد قررت في وقت سابق من الشهر الحالي، إقالة ألين هورفات وتعيين المدرب البرازيلي مانو مينيزيس بدلاً منه.