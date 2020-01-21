النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير يتدخّل ووزير يوجّه .. "الوجيه" يُثير الجدل بالقصيم: متى يُزال من الشوارع؟!

لقبٌ عدَّه البعض عبثاً بذاكرة وتاريخ بريدة وتغييباً للشخصيات العامة عن الأذهان

يبدو أن بلدية عنيزة على موعد مع تعديل اللوحات وإزالة لقب "الوجيه" من بعض شوارعها، وذلك بعد موجة غضب اجتاحت المجالس القصيمية؛ إثر نشر أمانة القصيم عدداً من لوحات الشوارع وإطلاق تسميات الوجهاء على شوارع كانت تحمل أسماءً تاريخية؛ ما عدَّه البعض عبثاً بذاكرة وتاريخ بريدة وتغييباً للشخصيات التاريخية عن أذهان سكان المدينة.

حمّى الجدل المتزايد والغضب الشعبي دعت وزير البلديات المكلّف الدكتور ماجد القصبي؛ إلى إرسال خطابٍ عاجلٍ لأمين القصيم، ونسخة منه للأمانات، بمراجعة المسميات وشطب لقب "الوجيه"، ومن قبله بعث أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل؛ خطاباً آخر للأمين ووجّه بمراجعة المسميات والرفع له قبل اختيار أيّ مسمّى، وهو ما نشرته "سبق" أمس؛ ما يعني أن لجنة المسميات وأمانة القصيم وبلدياتها الفرعية في مرمى الجهات العليا؛ فلا مسمّى دون مراجعة وتمحيص.

ومن المتوقع أن تراجع بلدية عنيزة مسميات لوحاتها والعمل بمقتضى الخطابين اللذين وصلا بسرعة البرق لأمانة القصيم، بعد تنصيب لوحة في شرق عنيزة حملت لقب "الوجيه"؛ حيث يتساءل مواطنون عن موعد إنزال اللوحة والاكتفاء بالأسماء دون الألقاب.

القصيم بلدية عنيزة أمانة القصيم

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير يتدخّل ووزير يوجّه .. "الوجيه" يُثير الجدل بالقصيم: متى يُزال من الشوارع؟!
سبق

يبدو أن بلدية عنيزة على موعد مع تعديل اللوحات وإزالة لقب "الوجيه" من بعض شوارعها، وذلك بعد موجة غضب اجتاحت المجالس القصيمية؛ إثر نشر أمانة القصيم عدداً من لوحات الشوارع وإطلاق تسميات الوجهاء على شوارع كانت تحمل أسماءً تاريخية؛ ما عدَّه البعض عبثاً بذاكرة وتاريخ بريدة وتغييباً للشخصيات التاريخية عن أذهان سكان المدينة.

حمّى الجدل المتزايد والغضب الشعبي دعت وزير البلديات المكلّف الدكتور ماجد القصبي؛ إلى إرسال خطابٍ عاجلٍ لأمين القصيم، ونسخة منه للأمانات، بمراجعة المسميات وشطب لقب "الوجيه"، ومن قبله بعث أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل؛ خطاباً آخر للأمين ووجّه بمراجعة المسميات والرفع له قبل اختيار أيّ مسمّى، وهو ما نشرته "سبق" أمس؛ ما يعني أن لجنة المسميات وأمانة القصيم وبلدياتها الفرعية في مرمى الجهات العليا؛ فلا مسمّى دون مراجعة وتمحيص.

ومن المتوقع أن تراجع بلدية عنيزة مسميات لوحاتها والعمل بمقتضى الخطابين اللذين وصلا بسرعة البرق لأمانة القصيم، بعد تنصيب لوحة في شرق عنيزة حملت لقب "الوجيه"؛ حيث يتساءل مواطنون عن موعد إنزال اللوحة والاكتفاء بالأسماء دون الألقاب.

21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
01:33 PM

أمير يتدخّل ووزير يوجّه .. "الوجيه" يُثير الجدل بالقصيم: متى يُزال من الشوارع؟!

لقبٌ عدَّه البعض عبثاً بذاكرة وتاريخ بريدة وتغييباً للشخصيات العامة عن الأذهان

A A A
عيسى الحربي - الرياض
3
7,686

يبدو أن بلدية عنيزة على موعد مع تعديل اللوحات وإزالة لقب "الوجيه" من بعض شوارعها، وذلك بعد موجة غضب اجتاحت المجالس القصيمية؛ إثر نشر أمانة القصيم عدداً من لوحات الشوارع وإطلاق تسميات الوجهاء على شوارع كانت تحمل أسماءً تاريخية؛ ما عدَّه البعض عبثاً بذاكرة وتاريخ بريدة وتغييباً للشخصيات التاريخية عن أذهان سكان المدينة.

حمّى الجدل المتزايد والغضب الشعبي دعت وزير البلديات المكلّف الدكتور ماجد القصبي؛ إلى إرسال خطابٍ عاجلٍ لأمين القصيم، ونسخة منه للأمانات، بمراجعة المسميات وشطب لقب "الوجيه"، ومن قبله بعث أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل؛ خطاباً آخر للأمين ووجّه بمراجعة المسميات والرفع له قبل اختيار أيّ مسمّى، وهو ما نشرته "سبق" أمس؛ ما يعني أن لجنة المسميات وأمانة القصيم وبلدياتها الفرعية في مرمى الجهات العليا؛ فلا مسمّى دون مراجعة وتمحيص.

ومن المتوقع أن تراجع بلدية عنيزة مسميات لوحاتها والعمل بمقتضى الخطابين اللذين وصلا بسرعة البرق لأمانة القصيم، بعد تنصيب لوحة في شرق عنيزة حملت لقب "الوجيه"؛ حيث يتساءل مواطنون عن موعد إنزال اللوحة والاكتفاء بالأسماء دون الألقاب.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,119
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,099
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,530
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,172

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

هذا هو صاحب السعادة..

هذا هو صاحب السعادة..

عبدالغني الشيخ
الإبل والعالمية!

الإبل والعالمية!

ماجد البريكان
خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة