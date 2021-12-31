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وزارة الرياضة تحرم نادي الباطن من مليون ريال

لمخالفته بروتوكولات المعتمدة في الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري

أصدرت وزارة الرياضة بيانًا بخصوص عدم التزام نادي الباطن بالسعة الاستيعابية المسموح بها وفقًا لإجراءات التباعد المقررة في البروتوكولات المعتمدة، وذلك خلال مباراة الفريق اليوم مع الاتحاد ضمن الجولة 15 من دوري المحترفين، وعليه قررت حرمانه من الدعم الخاص بمبادرة الحضور الجماهيري ضمن استراتيجية دعم الأندية، والبالغة قيمتها "مليون ريال".

وقالت الوزارة في بيانها: "إشارة إلى ما تم رصده خلال مباراة فريقي الباطن والاتحاد، التي أقيمت اليوم ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبناء على تقرير إدارة تشغيل المنشآت الرياضية بالوزارة، والمتضمن عدم التزام النادي بالسعة الاستيعابية المسموح بها والمقررة وفق إجراءات التباعد التي نصت عليها البروتوكولات الصادرة من "وقاية" الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كوفيد-19 والسلالات المتحورة منه.

وأضاف البيان: "عليه فقد تقرر حرمان نادي الباطن من الدعم الخاص بمبادرة الحضور الجماهيري ضمن استراتيجية دعم الأندية، والبالغة قيمتها "مليون ريال".

وختمت البيان بالقول: "تؤكد وزارة الرياضة في هذا الإطار ضرورة الالتزام بكافة البروتوكولات الاحترازية وعدم التهاون في تطبيقها؛ حفاظًا على سلامة الجميع".

وزارة الرياضة الباطن

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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وزارة الرياضة تحرم نادي الباطن من مليون ريال
سبق

أصدرت وزارة الرياضة بيانًا بخصوص عدم التزام نادي الباطن بالسعة الاستيعابية المسموح بها وفقًا لإجراءات التباعد المقررة في البروتوكولات المعتمدة، وذلك خلال مباراة الفريق اليوم مع الاتحاد ضمن الجولة 15 من دوري المحترفين، وعليه قررت حرمانه من الدعم الخاص بمبادرة الحضور الجماهيري ضمن استراتيجية دعم الأندية، والبالغة قيمتها "مليون ريال".

وقالت الوزارة في بيانها: "إشارة إلى ما تم رصده خلال مباراة فريقي الباطن والاتحاد، التي أقيمت اليوم ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبناء على تقرير إدارة تشغيل المنشآت الرياضية بالوزارة، والمتضمن عدم التزام النادي بالسعة الاستيعابية المسموح بها والمقررة وفق إجراءات التباعد التي نصت عليها البروتوكولات الصادرة من "وقاية" الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كوفيد-19 والسلالات المتحورة منه.

وأضاف البيان: "عليه فقد تقرر حرمان نادي الباطن من الدعم الخاص بمبادرة الحضور الجماهيري ضمن استراتيجية دعم الأندية، والبالغة قيمتها "مليون ريال".

وختمت البيان بالقول: "تؤكد وزارة الرياضة في هذا الإطار ضرورة الالتزام بكافة البروتوكولات الاحترازية وعدم التهاون في تطبيقها؛ حفاظًا على سلامة الجميع".

31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443
07:39 PM
اخر تعديل
01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
01:14 AM

وزارة الرياضة تحرم نادي الباطن من مليون ريال

لمخالفته بروتوكولات المعتمدة في الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت وزارة الرياضة بيانًا بخصوص عدم التزام نادي الباطن بالسعة الاستيعابية المسموح بها وفقًا لإجراءات التباعد المقررة في البروتوكولات المعتمدة، وذلك خلال مباراة الفريق اليوم مع الاتحاد ضمن الجولة 15 من دوري المحترفين، وعليه قررت حرمانه من الدعم الخاص بمبادرة الحضور الجماهيري ضمن استراتيجية دعم الأندية، والبالغة قيمتها "مليون ريال".

وقالت الوزارة في بيانها: "إشارة إلى ما تم رصده خلال مباراة فريقي الباطن والاتحاد، التي أقيمت اليوم ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبناء على تقرير إدارة تشغيل المنشآت الرياضية بالوزارة، والمتضمن عدم التزام النادي بالسعة الاستيعابية المسموح بها والمقررة وفق إجراءات التباعد التي نصت عليها البروتوكولات الصادرة من "وقاية" الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كوفيد-19 والسلالات المتحورة منه.

وأضاف البيان: "عليه فقد تقرر حرمان نادي الباطن من الدعم الخاص بمبادرة الحضور الجماهيري ضمن استراتيجية دعم الأندية، والبالغة قيمتها "مليون ريال".

وختمت البيان بالقول: "تؤكد وزارة الرياضة في هذا الإطار ضرورة الالتزام بكافة البروتوكولات الاحترازية وعدم التهاون في تطبيقها؛ حفاظًا على سلامة الجميع".

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