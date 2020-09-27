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صحة القصيم تُنفذ 1743 جولة رقابية للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

شملت 32 جولة على المجمعات التجارية و212 على محال التجزئة والمطاعم

نفّذت صحة القصيم 1743 جولة رقابية خلال شهر أغسطس من عام 2021م، وذلك بهدف التأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا كوفيد-19.

وشملت الجولات الرقابية 32 جولة على المجمعات التجارية و212 جولة على محال التجزئة والمطاعم والمقاهي وصوالين الحلاقة والتموينات، كما بلغ عدد الجولات الميدانية لأماكن الإيواء السياحي من فنادق وشقق مفروشة وسكن العمالة 5 جولات، فيما بلغ عدد الجولات على الفعاليات الترفيهية بالمنطقة 3 جولات، وبلغ عدد الجولات في أسواق النفع العام 3 جولات، وذلك في عدد من المواقع بمدن ومحافظات المنطقة.

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صحة القصيم تُنفذ 1743 جولة رقابية للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية
سبق

نفّذت صحة القصيم 1743 جولة رقابية خلال شهر أغسطس من عام 2021م، وذلك بهدف التأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا كوفيد-19.

وشملت الجولات الرقابية 32 جولة على المجمعات التجارية و212 جولة على محال التجزئة والمطاعم والمقاهي وصوالين الحلاقة والتموينات، كما بلغ عدد الجولات الميدانية لأماكن الإيواء السياحي من فنادق وشقق مفروشة وسكن العمالة 5 جولات، فيما بلغ عدد الجولات على الفعاليات الترفيهية بالمنطقة 3 جولات، وبلغ عدد الجولات في أسواق النفع العام 3 جولات، وذلك في عدد من المواقع بمدن ومحافظات المنطقة.

27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443
10:31 AM

صحة القصيم تُنفذ 1743 جولة رقابية للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

شملت 32 جولة على المجمعات التجارية و212 على محال التجزئة والمطاعم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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نفّذت صحة القصيم 1743 جولة رقابية خلال شهر أغسطس من عام 2021م، وذلك بهدف التأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا كوفيد-19.

وشملت الجولات الرقابية 32 جولة على المجمعات التجارية و212 جولة على محال التجزئة والمطاعم والمقاهي وصوالين الحلاقة والتموينات، كما بلغ عدد الجولات الميدانية لأماكن الإيواء السياحي من فنادق وشقق مفروشة وسكن العمالة 5 جولات، فيما بلغ عدد الجولات على الفعاليات الترفيهية بالمنطقة 3 جولات، وبلغ عدد الجولات في أسواق النفع العام 3 جولات، وذلك في عدد من المواقع بمدن ومحافظات المنطقة.

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