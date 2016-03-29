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26 ألف عقد و14 ملياراً.. 28 % نمواً في "التمويل السكني الجديد" للأفراد

مؤشرات سنوية شكّلت فيها العقود المبرمة من البنوك 97 % من الإجمالي

حقق التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد، خلال شهر فبراير الماضي من عام 2021، نمواً 28 % بقيمة تجاوزت 14 مليار ريال، مقارنة بشهر فبراير 2020، كما سجلت عقود التمويل العقاري نحو 26860 عقداً بنمو سنوي 6 %، بحسب النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما"، إذ سجّل شهر فبراير 2020 نحو 25 ألف عقد تمويل عقاري بقيمة 11 ملياراً.

وأوضحت نشرة "ساما" أن إجمالي أعداد عقود التمويل السكني الجديدة المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات للتمويل خلال شهري يناير وفبراير الماضيين من العام الجاري بلغ 59671 عقداً تمويلياً جديداً بقيمة تجاوزت 30.5 مليار ريال، محققةً نمواً 20 % مقارنة بشهرَي يناير وفبراير من العام الماضي 2020، فيما نما التمويل السكني للشهرين الماضيين بنحو 43 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2020.

وأشارت "ساما" إلى أن عقود التمويل السكني المقدمة من البنوك شكلت 97 % من إجمالي عدد العقود المُبرمة عن طريق الممولين العقاريين من بنوك وشركات، أي نحو 26376 عقداً بقيمة 13.7 مليار بنسبة 97 % من إجمالي التمويلات خلال شهر فبراير 2021، ونحو 2 % عن طريق شركات التمويل.

واستحوذت الفلل السكنية في شهر فبراير على النسبة الأكبر من التمويل بواقع 11.3 مليار ريال، أي قرابة 80 % من إجمالي التمويل، فيما حلت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بأكثر من 16 % بقيمة 2.2 مليار ريال، كما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 4 % بقيمة 615 مليون ريال.

وأظهرت الإحصائيات الرسمية للبنك المركزي تسجيل العام الماضي 2020 نمواً قياسياً في عدد العقود بما يتجاوز ما قُدم خلال 4 سنوات مجتمعة بنحو 295590 عقداً بقيمة 140.7 مليار، وخلال 2019 سجل التمويل العقاري كذلك معدلات تاريخية تجاوزت 3.5 أضعاف ما قُدم في 2018 بنحو 179217 عقداً بقيمة 79.1 مليار، فيما بلغت القروض التمويلية بنهاية 2018 نحو 50496 عقداً بقيمة 29.5 مليار، وفي 2017 قرابة 30833 عقداً بقيمة 21 ملياراً، وشهد 2016 توقيع 22259 عقداً تمويلياً بقيمة 17 ملياراً.

التمويل العقاري السكني الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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26 ألف عقد و14 ملياراً.. 28 % نمواً في "التمويل السكني الجديد" للأفراد
سبق

حقق التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد، خلال شهر فبراير الماضي من عام 2021، نمواً 28 % بقيمة تجاوزت 14 مليار ريال، مقارنة بشهر فبراير 2020، كما سجلت عقود التمويل العقاري نحو 26860 عقداً بنمو سنوي 6 %، بحسب النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما"، إذ سجّل شهر فبراير 2020 نحو 25 ألف عقد تمويل عقاري بقيمة 11 ملياراً.

وأوضحت نشرة "ساما" أن إجمالي أعداد عقود التمويل السكني الجديدة المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات للتمويل خلال شهري يناير وفبراير الماضيين من العام الجاري بلغ 59671 عقداً تمويلياً جديداً بقيمة تجاوزت 30.5 مليار ريال، محققةً نمواً 20 % مقارنة بشهرَي يناير وفبراير من العام الماضي 2020، فيما نما التمويل السكني للشهرين الماضيين بنحو 43 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2020.

وأشارت "ساما" إلى أن عقود التمويل السكني المقدمة من البنوك شكلت 97 % من إجمالي عدد العقود المُبرمة عن طريق الممولين العقاريين من بنوك وشركات، أي نحو 26376 عقداً بقيمة 13.7 مليار بنسبة 97 % من إجمالي التمويلات خلال شهر فبراير 2021، ونحو 2 % عن طريق شركات التمويل.

واستحوذت الفلل السكنية في شهر فبراير على النسبة الأكبر من التمويل بواقع 11.3 مليار ريال، أي قرابة 80 % من إجمالي التمويل، فيما حلت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بأكثر من 16 % بقيمة 2.2 مليار ريال، كما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 4 % بقيمة 615 مليون ريال.

وأظهرت الإحصائيات الرسمية للبنك المركزي تسجيل العام الماضي 2020 نمواً قياسياً في عدد العقود بما يتجاوز ما قُدم خلال 4 سنوات مجتمعة بنحو 295590 عقداً بقيمة 140.7 مليار، وخلال 2019 سجل التمويل العقاري كذلك معدلات تاريخية تجاوزت 3.5 أضعاف ما قُدم في 2018 بنحو 179217 عقداً بقيمة 79.1 مليار، فيما بلغت القروض التمويلية بنهاية 2018 نحو 50496 عقداً بقيمة 29.5 مليار، وفي 2017 قرابة 30833 عقداً بقيمة 21 ملياراً، وشهد 2016 توقيع 22259 عقداً تمويلياً بقيمة 17 ملياراً.

29 مارس 2021 - 16 شعبان 1442
11:30 AM

26 ألف عقد و14 ملياراً.. 28 % نمواً في "التمويل السكني الجديد" للأفراد

مؤشرات سنوية شكّلت فيها العقود المبرمة من البنوك 97 % من الإجمالي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حقق التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد، خلال شهر فبراير الماضي من عام 2021، نمواً 28 % بقيمة تجاوزت 14 مليار ريال، مقارنة بشهر فبراير 2020، كما سجلت عقود التمويل العقاري نحو 26860 عقداً بنمو سنوي 6 %، بحسب النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما"، إذ سجّل شهر فبراير 2020 نحو 25 ألف عقد تمويل عقاري بقيمة 11 ملياراً.

وأوضحت نشرة "ساما" أن إجمالي أعداد عقود التمويل السكني الجديدة المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات للتمويل خلال شهري يناير وفبراير الماضيين من العام الجاري بلغ 59671 عقداً تمويلياً جديداً بقيمة تجاوزت 30.5 مليار ريال، محققةً نمواً 20 % مقارنة بشهرَي يناير وفبراير من العام الماضي 2020، فيما نما التمويل السكني للشهرين الماضيين بنحو 43 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2020.

وأشارت "ساما" إلى أن عقود التمويل السكني المقدمة من البنوك شكلت 97 % من إجمالي عدد العقود المُبرمة عن طريق الممولين العقاريين من بنوك وشركات، أي نحو 26376 عقداً بقيمة 13.7 مليار بنسبة 97 % من إجمالي التمويلات خلال شهر فبراير 2021، ونحو 2 % عن طريق شركات التمويل.

واستحوذت الفلل السكنية في شهر فبراير على النسبة الأكبر من التمويل بواقع 11.3 مليار ريال، أي قرابة 80 % من إجمالي التمويل، فيما حلت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بأكثر من 16 % بقيمة 2.2 مليار ريال، كما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 4 % بقيمة 615 مليون ريال.

وأظهرت الإحصائيات الرسمية للبنك المركزي تسجيل العام الماضي 2020 نمواً قياسياً في عدد العقود بما يتجاوز ما قُدم خلال 4 سنوات مجتمعة بنحو 295590 عقداً بقيمة 140.7 مليار، وخلال 2019 سجل التمويل العقاري كذلك معدلات تاريخية تجاوزت 3.5 أضعاف ما قُدم في 2018 بنحو 179217 عقداً بقيمة 79.1 مليار، فيما بلغت القروض التمويلية بنهاية 2018 نحو 50496 عقداً بقيمة 29.5 مليار، وفي 2017 قرابة 30833 عقداً بقيمة 21 ملياراً، وشهد 2016 توقيع 22259 عقداً تمويلياً بقيمة 17 ملياراً.

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