مدير "صحة الطائف" يجتمع بـ"المراجعة الداخلية" لمناقشة ما تم بالخطة السنوية ٢٠١٩

نفّذتها بالكامل بنسبة 100%.. وفعّلت مبادرتيْ "نراجع معك" و"مراجعنا"

اجتمع مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، الصيدلي صالح بن سعد المؤنس مع، مدير إدارة المراجعة الداخلية الأخصائي عبدالرحمن بن علي الغامدي وجميع منسوبي المراجعة الداخلية بقاعة الاجتماعات بالمديرية؛ لمناقشة ما تم على الخطة السنوية للإدارة والمعتمدة من قِبَل الوزير الدكتور توفيق الربيعة.

وقدّم الغامدي عرضًا عما تم إنجازه من الخطة السنوية لعام ٢٠١٩، وما هي المعوقات والصعوبات التي واجهتهم.

وتَناول الاجتماعُ العديدَ من النقاط التي تساهم في الارتقاء بأعمال المراجعة الداخلية، وتساعد المراجعين الداخليين على القيام بمهامهم على الوجه المطلوب.

جدير بالذكر أن المراجعة الداخلية نفّذت جميع المهام المدرجة في الخطة بنسبة 100% لهذا العام، وأقامت الملتقى المصاحبَ لشهر المراجعة الداخلية في شهر مايو، وفعّلت مبادرة "نراجع معك" وكذلك مبادرة "مراجعنا".

من جهته، وجّه مدير الشؤون الصحية في نهاية الاجتماع الشكر لمدير وأعضاء المراجعة الداخلية؛ لما قاموا به من جهود وكرّم الموظف المثالي، بالإدارة لعام ٢٠١٩ محمد الحمدي، والموظف المتميز حمدان الغامدي، والموظف المنجز عبدالرحمن الثبيتي، وكرّم كذلك فريق أفضل تقرير لعام ٢٠١٩.