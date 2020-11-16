"النهاري" مديرًا لمكتب رئيس جامعة الملك خالد بالحادية عشرة

أصدر رئيس جامعة الملك خالد، الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، قرارًا بتمديد تكليف محمد بن علي النهاري، مديرًا لمكتبه، مع ترقيته إلى المرتبة الحادية عشرة.

ويعد "النهاري" من الكوادر الإدارية الناجحة والمميزة.