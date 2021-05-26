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"سنابشات" في ورطة تجسس.. والغرض "مكاسب شخصية"

وفق اتهامات عدة يواجهها عدد من موظفي التطبيق الشهير

يواجه عدد من موظفي تطبيق "سنابشات"، اتهامات بالتجسس على المستخدمين؛ من خلال إساءة استخدام "الأدوات الداخلية"؛ وفق ما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وقالت الصحيفة: إن موظفي "سنابشات" بإمكانهم الوصول إلى ميزة تسمى "SnapLion"، التي تم تصميمها في الأصل لجمع المعلومات عن المستخدمين بناء على أمر من سلطات القانون؛ مضيفًا أن التجسس كان بغرض تحقيق "مكاسب شخصية".

وبحسب "سكاي نيوز عربية"؛ وجد تحقيق استقصائي، أجراه موقع "فايس" مع موظفين سابقين وحاليين في شركة "سنابشات" لمحاولة تأكيد مزاعم التجسس، أن الموظفين قادرون على الوصول إلى المعلومات الخاصة بالمستخدمين، مثل مكان التواجد والصور المحفوظة وأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني.

ويتم اللجوء إلى أداة "SnapLion" لأغراض قانونية ومشروعة، بناء على طلب من جهات تنفيذ القانون؛ إلا أن التحقيق كشف أن بعض الموظفين كانوا يستخدمونها لأغراض "غير مشروعة".

وقال أحد الموظفين "نعلم أنه تمت إساءة استخدام هذه الميزة عدة مرات للوصول إلى بيانات المستخدمين بطريقة غير قانونية".

وفي تعليقها على المزاعم، قالت شركة "سنابشات: إن نتائج التحقيق غير دقيقة تمامًا؛ لكنها مقلقة للغاية؛ مضيفة "حماية الخصوصية أمر بالغ الأهمية في سنابشات.. لدينا سياسات وضوابط قوية للحد من استغلال بيانات المستخدمين".

وتابعت: "يُعد الوصول غير المصرح به إلى بيانات المستخدمين، انتهاكًا واضحًا لقوانين الشركة.. وفي حال اكتشافه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل فوري".

ولم تؤكد الشركة بشكل صريح، أو تنفِ المزاعم، كما لم تكشف ما إذا كانت عمليات التجسس قائمة إلى حدود الساعة أم لا.

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"سنابشات" في ورطة تجسس.. والغرض "مكاسب شخصية"
سبق

يواجه عدد من موظفي تطبيق "سنابشات"، اتهامات بالتجسس على المستخدمين؛ من خلال إساءة استخدام "الأدوات الداخلية"؛ وفق ما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وقالت الصحيفة: إن موظفي "سنابشات" بإمكانهم الوصول إلى ميزة تسمى "SnapLion"، التي تم تصميمها في الأصل لجمع المعلومات عن المستخدمين بناء على أمر من سلطات القانون؛ مضيفًا أن التجسس كان بغرض تحقيق "مكاسب شخصية".

وبحسب "سكاي نيوز عربية"؛ وجد تحقيق استقصائي، أجراه موقع "فايس" مع موظفين سابقين وحاليين في شركة "سنابشات" لمحاولة تأكيد مزاعم التجسس، أن الموظفين قادرون على الوصول إلى المعلومات الخاصة بالمستخدمين، مثل مكان التواجد والصور المحفوظة وأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني.

ويتم اللجوء إلى أداة "SnapLion" لأغراض قانونية ومشروعة، بناء على طلب من جهات تنفيذ القانون؛ إلا أن التحقيق كشف أن بعض الموظفين كانوا يستخدمونها لأغراض "غير مشروعة".

وقال أحد الموظفين "نعلم أنه تمت إساءة استخدام هذه الميزة عدة مرات للوصول إلى بيانات المستخدمين بطريقة غير قانونية".

وفي تعليقها على المزاعم، قالت شركة "سنابشات: إن نتائج التحقيق غير دقيقة تمامًا؛ لكنها مقلقة للغاية؛ مضيفة "حماية الخصوصية أمر بالغ الأهمية في سنابشات.. لدينا سياسات وضوابط قوية للحد من استغلال بيانات المستخدمين".

وتابعت: "يُعد الوصول غير المصرح به إلى بيانات المستخدمين، انتهاكًا واضحًا لقوانين الشركة.. وفي حال اكتشافه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل فوري".

ولم تؤكد الشركة بشكل صريح، أو تنفِ المزاعم، كما لم تكشف ما إذا كانت عمليات التجسس قائمة إلى حدود الساعة أم لا.

26 مايو 2019 - 21 رمضان 1440
11:34 AM

"سنابشات" في ورطة تجسس.. والغرض "مكاسب شخصية"

وفق اتهامات عدة يواجهها عدد من موظفي التطبيق الشهير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يواجه عدد من موظفي تطبيق "سنابشات"، اتهامات بالتجسس على المستخدمين؛ من خلال إساءة استخدام "الأدوات الداخلية"؛ وفق ما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وقالت الصحيفة: إن موظفي "سنابشات" بإمكانهم الوصول إلى ميزة تسمى "SnapLion"، التي تم تصميمها في الأصل لجمع المعلومات عن المستخدمين بناء على أمر من سلطات القانون؛ مضيفًا أن التجسس كان بغرض تحقيق "مكاسب شخصية".

وبحسب "سكاي نيوز عربية"؛ وجد تحقيق استقصائي، أجراه موقع "فايس" مع موظفين سابقين وحاليين في شركة "سنابشات" لمحاولة تأكيد مزاعم التجسس، أن الموظفين قادرون على الوصول إلى المعلومات الخاصة بالمستخدمين، مثل مكان التواجد والصور المحفوظة وأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني.

ويتم اللجوء إلى أداة "SnapLion" لأغراض قانونية ومشروعة، بناء على طلب من جهات تنفيذ القانون؛ إلا أن التحقيق كشف أن بعض الموظفين كانوا يستخدمونها لأغراض "غير مشروعة".

وقال أحد الموظفين "نعلم أنه تمت إساءة استخدام هذه الميزة عدة مرات للوصول إلى بيانات المستخدمين بطريقة غير قانونية".

وفي تعليقها على المزاعم، قالت شركة "سنابشات: إن نتائج التحقيق غير دقيقة تمامًا؛ لكنها مقلقة للغاية؛ مضيفة "حماية الخصوصية أمر بالغ الأهمية في سنابشات.. لدينا سياسات وضوابط قوية للحد من استغلال بيانات المستخدمين".

وتابعت: "يُعد الوصول غير المصرح به إلى بيانات المستخدمين، انتهاكًا واضحًا لقوانين الشركة.. وفي حال اكتشافه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل فوري".

ولم تؤكد الشركة بشكل صريح، أو تنفِ المزاعم، كما لم تكشف ما إذا كانت عمليات التجسس قائمة إلى حدود الساعة أم لا.

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