شرطة منطقة مكة تواصل تطبيق الاحترازات على الواجهة البحرية

بعد إغلاقها أمس بتوجيه من محافظ جدة

وضعت شرطة منطقة مكة المكرمة، نقاطاً أمنية للمداخل المؤدية للكورنيش وذلك في إطار مواصلة جهودها الميدانية عقب إغلاق الواجهات البحرية مساء أمس احترازيًا، بسبب تزاحم الزوار وللحد من انتشار فيروس كورونا، بعد صدور توجيه محافظ جدة بإغلاقها.

ونفذ رجال الأمن بشرطة منطقة مكة المكرمة بكافة قطاعاتها جولات ميدانية؛ للتأكد من التزام المواطنين والمقيمين بالإجراءات الوقائية، وضبط المخالفات التي تستوجب العقوبة في حق غير الملتزمين باستخدام الكمامة الطبية أو القماشية، وعدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي والتأكد من الحالة الصحية من خلال تطبيق "توكلنا".

وعلمت "سبق" من مصادرها أنه سيتم إعادة فتح الواجهة البحرية بشرط التقيد بالاحترازات والاشتراطات الصحية.