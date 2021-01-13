تحسين 5 مراكز للرعاية الصحية لتغطية نطاقات وأحياء جديدة في مكة

توفير كوادر مؤهلة أطباء أخصائيين لخدمة المستفيدين بكفاءة عالية

تعكف الإدارة التنفيذية في مراكز الرعاية الصحية بالتجمع الصحي بمكة المكرمة على تطوير وتحسين الإدارات والكفاءات، بما يتواءم مع دورها كمقصد الرعاية الصحية الأول للمواطنين والمقيمين، ضمن الخطط الاستراتيجية لوزارة الصحة بتطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية، بما يتواءم مع خطط التحول المؤسسي.

وعلى ضوء ذلك وبمتابعة وإشراف المدير العام التنفيذي الدكتور دلشاد علي عباس، تسعى إدارة المراكز إلى تحسين خمس مراكز للرعاية الصحية لتغطية نطاقات وأحياء جديدة في مكة المكرمة، بالإضافة إلى توفير كوادر مؤهلة أطباء وأخصائيين لتوفير الرعاية الصحية للمستفيدين بكفاءة عالية وفق أفضل الممارسات الصحية.

وأوضح المدير التنفيذي للمراكز الصحية الدكتور محمد مليباري، أن هناك تطويرًا وتحسينًا كبيرًا يشمل جميع المراكز الصحية التابعة للتجمع الصحي بمكة المكرمة ومحافظاتها بما يكفل تحسين تجربة المستفيد وتحقيق تطلعات وطموحات الوطن والمواطنين بما يتواءم مع مرحلة التحول في الرعاية الصحية.

وأضاف مليباري: نظرًا لتوسع الرقعة السكنية في مكة المكرمة ولتسهيل وصول المستفيدين للخدمات؛ سيتم تحسين خمس مراكز رعاية صحية جديدة في أحياء (مركز صحي شارع الحج- مركز صحي القويعية- مركز صحي المضيق- مركز صحي الكر شداد- مركز صحي مخططات الشرايع ٢) وتحويلها من المباني السابقة إلى مبانٍ حكومية تسعى من خلالها إلى تقديم رعاية صحية متكاملة من شأنها رفع نسبة الوعي والرعاية الصحية المقدمة.

وتابع: كما سيتم تجهيز المراكز بالكوارد المؤهلة من أطباء أخصائيين لتوفير الرعاية الصحية للمستفيدين، وإضافة مزيد من التحسين في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

جدير بالذكر أن هناك المزيد من التحسينات والخطط لتطوير الكفاءات البشرية والتخصصات والخدمات بما يتناسب مع التحول المؤسسي ويواكب تطلعات رؤية المملكة 2030.