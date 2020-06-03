النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"رويترز": السعودية وروسيا تتفقان مبدئياً على تمديد تخفيضات الإنتاج لشهر

لمدة شهر.. كما سيجري تمديد تخفيضات إنتاج قياسية أُقرت في أبريل

أكد مصدران بأوبك+ أن السعودية وروسيا قد اتفقتا بشكل مبدئي على تمديد تخفيضات إنتاج أوبك+ الحالية لمدة شهر.

وأشار مصدر بـ"أوبك" إلى أن دول أوبك+ تبحث تطبيق معيار للامتثال لتخفيضات النفط، وفق ما ورد في "رويترز".

وأوضح المصدر أن اجتماع أوبك+ في 4 يونيو مشروط بأن تعوض الدول التي لم تلتزم بالكامل في مايو امتثالها في الأشهر المقبلة.

ووفق ما ورد في وكالة "بلومبرغ" فإن السعودية وروسيا تطلبان تعهدات صارمة بالالتزام بحصص الإنتاج النفطي من بعض الدول من بينها العراق ونيجيريا.

وذكرت "بلومبرغ" أن اجتماع أوبك+ مهدد بعدم الانعقاد؛ بسبب "الغش" في الالتزام بخفض الإنتاج من بعض الدول.

وكان وزير المالية والقائم بأعمال وزير النفط العراقي علي عبدالأمير علاوي، قد غرد على "تويتر" قائلاً: إن العراق سيعزز خفض إنتاج النفط، ويظل ملتزماً باتفاق أوبك+ في هذا الصدد.

ومن المقرر أن تتخذ أوبك وحلفاؤها مثل روسيا قراراً في وقت لاحق من الشهر الجاري بشأن ما إذا كان سيجري تمديد تخفيضات إنتاج قياسية أُقرت في أبريل.

يُذكر أن العراق قد سجل التزاماً ضعيفاً بأهداف خفض الإنتاج في مايو.

وفي اليومين الماضيين، أعلنت وزارة النفط العراقية أن إجمالي صادرات العراق من الخام بلغت 3.2 مليون برميل/يومياً في المتوسط في مايو.

وأوضحت أن صادرات خام العراق من موانئ الجنوب بلغت 3.1 مليون برميل/يومياً في المتوسط في مايو ، بينما أتت صادرات خام العراق من كركوك عبر جيهان 114 ألف برميل/يومياً في المتوسط في الشهر نفسه، بحسب ما ورد في "رويترز".

السعودية روسيا أوبك

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"رويترز": السعودية وروسيا تتفقان مبدئياً على تمديد تخفيضات الإنتاج لشهر
سبق

أكد مصدران بأوبك+ أن السعودية وروسيا قد اتفقتا بشكل مبدئي على تمديد تخفيضات إنتاج أوبك+ الحالية لمدة شهر.

وأشار مصدر بـ"أوبك" إلى أن دول أوبك+ تبحث تطبيق معيار للامتثال لتخفيضات النفط، وفق ما ورد في "رويترز".

وأوضح المصدر أن اجتماع أوبك+ في 4 يونيو مشروط بأن تعوض الدول التي لم تلتزم بالكامل في مايو امتثالها في الأشهر المقبلة.

ووفق ما ورد في وكالة "بلومبرغ" فإن السعودية وروسيا تطلبان تعهدات صارمة بالالتزام بحصص الإنتاج النفطي من بعض الدول من بينها العراق ونيجيريا.

وذكرت "بلومبرغ" أن اجتماع أوبك+ مهدد بعدم الانعقاد؛ بسبب "الغش" في الالتزام بخفض الإنتاج من بعض الدول.

وكان وزير المالية والقائم بأعمال وزير النفط العراقي علي عبدالأمير علاوي، قد غرد على "تويتر" قائلاً: إن العراق سيعزز خفض إنتاج النفط، ويظل ملتزماً باتفاق أوبك+ في هذا الصدد.

ومن المقرر أن تتخذ أوبك وحلفاؤها مثل روسيا قراراً في وقت لاحق من الشهر الجاري بشأن ما إذا كان سيجري تمديد تخفيضات إنتاج قياسية أُقرت في أبريل.

يُذكر أن العراق قد سجل التزاماً ضعيفاً بأهداف خفض الإنتاج في مايو.

وفي اليومين الماضيين، أعلنت وزارة النفط العراقية أن إجمالي صادرات العراق من الخام بلغت 3.2 مليون برميل/يومياً في المتوسط في مايو.

وأوضحت أن صادرات خام العراق من موانئ الجنوب بلغت 3.1 مليون برميل/يومياً في المتوسط في مايو ، بينما أتت صادرات خام العراق من كركوك عبر جيهان 114 ألف برميل/يومياً في المتوسط في الشهر نفسه، بحسب ما ورد في "رويترز".

03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
03:12 PM

"رويترز": السعودية وروسيا تتفقان مبدئياً على تمديد تخفيضات الإنتاج لشهر

لمدة شهر.. كما سيجري تمديد تخفيضات إنتاج قياسية أُقرت في أبريل

A A A
محمد البقمي - الرياض
0
442

أكد مصدران بأوبك+ أن السعودية وروسيا قد اتفقتا بشكل مبدئي على تمديد تخفيضات إنتاج أوبك+ الحالية لمدة شهر.

وأشار مصدر بـ"أوبك" إلى أن دول أوبك+ تبحث تطبيق معيار للامتثال لتخفيضات النفط، وفق ما ورد في "رويترز".

وأوضح المصدر أن اجتماع أوبك+ في 4 يونيو مشروط بأن تعوض الدول التي لم تلتزم بالكامل في مايو امتثالها في الأشهر المقبلة.

ووفق ما ورد في وكالة "بلومبرغ" فإن السعودية وروسيا تطلبان تعهدات صارمة بالالتزام بحصص الإنتاج النفطي من بعض الدول من بينها العراق ونيجيريا.

وذكرت "بلومبرغ" أن اجتماع أوبك+ مهدد بعدم الانعقاد؛ بسبب "الغش" في الالتزام بخفض الإنتاج من بعض الدول.

وكان وزير المالية والقائم بأعمال وزير النفط العراقي علي عبدالأمير علاوي، قد غرد على "تويتر" قائلاً: إن العراق سيعزز خفض إنتاج النفط، ويظل ملتزماً باتفاق أوبك+ في هذا الصدد.

ومن المقرر أن تتخذ أوبك وحلفاؤها مثل روسيا قراراً في وقت لاحق من الشهر الجاري بشأن ما إذا كان سيجري تمديد تخفيضات إنتاج قياسية أُقرت في أبريل.

يُذكر أن العراق قد سجل التزاماً ضعيفاً بأهداف خفض الإنتاج في مايو.

وفي اليومين الماضيين، أعلنت وزارة النفط العراقية أن إجمالي صادرات العراق من الخام بلغت 3.2 مليون برميل/يومياً في المتوسط في مايو.

وأوضحت أن صادرات خام العراق من موانئ الجنوب بلغت 3.1 مليون برميل/يومياً في المتوسط في مايو ، بينما أتت صادرات خام العراق من كركوك عبر جيهان 114 ألف برميل/يومياً في المتوسط في الشهر نفسه، بحسب ما ورد في "رويترز".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,798
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,158
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,177
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,857

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الشرطة في المملكة

الشرطة في المملكة

غسان محمد عسيلان
"كورونا".. والمرحلة الأخطر

"كورونا".. والمرحلة الأخطر

حواء القرني
الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

علي آل شرمة
أنت كفو

أنت كفو

مها عبدالله الحقباني
كورونا.. وبحيرة اللبن!!

كورونا.. وبحيرة اللبن!!

وحيد بغدادي
عيـــــــد.. أين سعيد؟

عيـــــــد.. أين سعيد؟

خالد الحقباني
هيئة النهي عن كورونا

هيئة النهي عن كورونا

أحمد عجب
الشوق للحياة الطبيعية!؟

الشوق للحياة الطبيعية!؟

سارة الجهني
ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم
سفراء.. الوداع الأخير

سفراء.. الوداع الأخير

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة