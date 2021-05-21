نائب أمير الشرقية يؤدي صلاة الميت على فيصل الشهيل

بحضور عدد من الأمراء والمسؤولين ووكيل إمارة المنطقة

أدى الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، اليوم الجمعة، بمقبرة الدمام، صلاة الميت على فيصل بن محمد الشهيل.

جاء ذلك بحضور عدد من الأمراء والمسؤولين ووكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال، وجمع من المصلين.