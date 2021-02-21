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"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على المناطق

ضباب خلال الليل والصباح الباكر على وسط المملكة والمرتفعات

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرّمة، كذلك على مناطق: الرياض، القصيم، حائل، والمنطقة الشرقية، وأجزاءٍ من منطقتَي الحدود الشمالية والجوف، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاءٍ من وسط المملكة، والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18 - 44 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على المناطق
سبق

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرّمة، كذلك على مناطق: الرياض، القصيم، حائل، والمنطقة الشرقية، وأجزاءٍ من منطقتَي الحدود الشمالية والجوف، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاءٍ من وسط المملكة، والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18 - 44 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442
08:17 AM

"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على المناطق

ضباب خلال الليل والصباح الباكر على وسط المملكة والمرتفعات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرّمة، كذلك على مناطق: الرياض، القصيم، حائل، والمنطقة الشرقية، وأجزاءٍ من منطقتَي الحدود الشمالية والجوف، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاءٍ من وسط المملكة، والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18 - 44 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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