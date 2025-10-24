النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الـ69 عالميًّا.. "الأخضر" يتقدم مركزًا في تصنيف "فيفا" الشهري

بلجيكا تُواصل صَدارتها وكرواتيا والأرجنتين ضمن العشرة الأوائل

ارتفع تصنيف المنتخب السعودي مركزًا في تصنيف "فيفا" الشهري، ليحلّ في المرتبة 69 عالميًّا والسابع آسيويًّا بـ1339 نقطة.

وعالميًّا لم يطرأ أي تغيير على رباعي الصدارة في أحدث نسخة من التصنيف العالمي FIFA/Coca- Cola؛ حيث واصلت بلجيكا محافظتها على القمة، تليها البرازيل ثانية، وفرنسا ثالثة، وإنجلترا رابعة؛ بينما حدثت بعض التغييرات في المراكز الخمسة التالية ضمن العشرة الأوائل.

حيث نجحت أوروغواي في التقدم للمركز الخامس بدلًا من البرتغال، التي تراجعت للسادس، وتقدّمت كرواتيا خطوة للسابع بدلًا من أسبانيا المتراجعة للثامن، وحصل نفس الأمر بالنسبة للأرجنتين التي تَقَدّمت للتاسع بدلًا من كولومبيا التي تراجعت للعاشر.

ومع إقامة 184 مباراة دولية، كان لا بد أن تحدث العديد من التغييرات في مختلف أماكن التصنيف؛ حيث تَقَدّمت أوكرانيا (3 إلى المركز 22)، واليابان (3 إلى 28)، وتركيا (4 إلى 32)، وروسيا (5 إلى 37)، وفي مكان آخر من جدول الترتيب بعيدًا عن الخمسين الأوائل، تقدمت نيكاراجوا (11 إلى 137)، وبربادوس (10 إلى 160)، وجنوب السودان (11 إلى 162)، وساو تومي وبرينسيبي (10 إلى 180)، كما أن هناك سببًا جديدًا للاحتفال بكوسوفو التي تقدمت (5 إلى 114).

وعلى الصعيد الآسيوي حافظت إيران على صدارتها رغم تراجعها أربعة مراتب عالميًّا (27)؛ فيما واصلت اليابان الضغط حيت تأتي ثانية بعد أن تقدمت ثلاثة مراتب عالميًّا (28)، وحلت كوريا الجنوبية ثالثة مع تراجعها ثلاثة مراتب عالميًّا (39)، واحتفظت أستراليا بترتيبها الخامس و(44) عالميًّا، واقتربت قطر الخامسة خطوة مهمة بقفزها خمسة مراكز عالميًّا إلى (57).

أما على الصعيد الأفريقي، فواصلت السنغال تربّعها على القمة، بعد أن حافظت على مركزها العالمي (20)، وتليها تونس ثانية (29 عالميًّا)، ثم نيجيريا ثالثة رغم تراجعها مرتبة عالميًّا (35)، وظلت الجزائر رابعة بنفس المركز (38)، ثم المغرب خامسة مع تراجعها خمسة مراكز عالميًّا (42).

ويمكن التعرف على التصنيف الكامل من هنا:

https://www.fifa.com/fifa-world-ranking/ranking-table/men/#all

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
الـ69 عالميًّا.. "الأخضر" يتقدم مركزًا في تصنيف "فيفا" الشهري
سبق

ارتفع تصنيف المنتخب السعودي مركزًا في تصنيف "فيفا" الشهري، ليحلّ في المرتبة 69 عالميًّا والسابع آسيويًّا بـ1339 نقطة.

وعالميًّا لم يطرأ أي تغيير على رباعي الصدارة في أحدث نسخة من التصنيف العالمي FIFA/Coca- Cola؛ حيث واصلت بلجيكا محافظتها على القمة، تليها البرازيل ثانية، وفرنسا ثالثة، وإنجلترا رابعة؛ بينما حدثت بعض التغييرات في المراكز الخمسة التالية ضمن العشرة الأوائل.

حيث نجحت أوروغواي في التقدم للمركز الخامس بدلًا من البرتغال، التي تراجعت للسادس، وتقدّمت كرواتيا خطوة للسابع بدلًا من أسبانيا المتراجعة للثامن، وحصل نفس الأمر بالنسبة للأرجنتين التي تَقَدّمت للتاسع بدلًا من كولومبيا التي تراجعت للعاشر.

ومع إقامة 184 مباراة دولية، كان لا بد أن تحدث العديد من التغييرات في مختلف أماكن التصنيف؛ حيث تَقَدّمت أوكرانيا (3 إلى المركز 22)، واليابان (3 إلى 28)، وتركيا (4 إلى 32)، وروسيا (5 إلى 37)، وفي مكان آخر من جدول الترتيب بعيدًا عن الخمسين الأوائل، تقدمت نيكاراجوا (11 إلى 137)، وبربادوس (10 إلى 160)، وجنوب السودان (11 إلى 162)، وساو تومي وبرينسيبي (10 إلى 180)، كما أن هناك سببًا جديدًا للاحتفال بكوسوفو التي تقدمت (5 إلى 114).

وعلى الصعيد الآسيوي حافظت إيران على صدارتها رغم تراجعها أربعة مراتب عالميًّا (27)؛ فيما واصلت اليابان الضغط حيت تأتي ثانية بعد أن تقدمت ثلاثة مراتب عالميًّا (28)، وحلت كوريا الجنوبية ثالثة مع تراجعها ثلاثة مراتب عالميًّا (39)، واحتفظت أستراليا بترتيبها الخامس و(44) عالميًّا، واقتربت قطر الخامسة خطوة مهمة بقفزها خمسة مراكز عالميًّا إلى (57).

أما على الصعيد الأفريقي، فواصلت السنغال تربّعها على القمة، بعد أن حافظت على مركزها العالمي (20)، وتليها تونس ثانية (29 عالميًّا)، ثم نيجيريا ثالثة رغم تراجعها مرتبة عالميًّا (35)، وظلت الجزائر رابعة بنفس المركز (38)، ثم المغرب خامسة مع تراجعها خمسة مراكز عالميًّا (42).

ويمكن التعرف على التصنيف الكامل من هنا:

https://www.fifa.com/fifa-world-ranking/ranking-table/men/#all

24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441
11:45 AM

الـ69 عالميًّا.. "الأخضر" يتقدم مركزًا في تصنيف "فيفا" الشهري

بلجيكا تُواصل صَدارتها وكرواتيا والأرجنتين ضمن العشرة الأوائل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
961

ارتفع تصنيف المنتخب السعودي مركزًا في تصنيف "فيفا" الشهري، ليحلّ في المرتبة 69 عالميًّا والسابع آسيويًّا بـ1339 نقطة.

وعالميًّا لم يطرأ أي تغيير على رباعي الصدارة في أحدث نسخة من التصنيف العالمي FIFA/Coca- Cola؛ حيث واصلت بلجيكا محافظتها على القمة، تليها البرازيل ثانية، وفرنسا ثالثة، وإنجلترا رابعة؛ بينما حدثت بعض التغييرات في المراكز الخمسة التالية ضمن العشرة الأوائل.

حيث نجحت أوروغواي في التقدم للمركز الخامس بدلًا من البرتغال، التي تراجعت للسادس، وتقدّمت كرواتيا خطوة للسابع بدلًا من أسبانيا المتراجعة للثامن، وحصل نفس الأمر بالنسبة للأرجنتين التي تَقَدّمت للتاسع بدلًا من كولومبيا التي تراجعت للعاشر.

ومع إقامة 184 مباراة دولية، كان لا بد أن تحدث العديد من التغييرات في مختلف أماكن التصنيف؛ حيث تَقَدّمت أوكرانيا (3 إلى المركز 22)، واليابان (3 إلى 28)، وتركيا (4 إلى 32)، وروسيا (5 إلى 37)، وفي مكان آخر من جدول الترتيب بعيدًا عن الخمسين الأوائل، تقدمت نيكاراجوا (11 إلى 137)، وبربادوس (10 إلى 160)، وجنوب السودان (11 إلى 162)، وساو تومي وبرينسيبي (10 إلى 180)، كما أن هناك سببًا جديدًا للاحتفال بكوسوفو التي تقدمت (5 إلى 114).

وعلى الصعيد الآسيوي حافظت إيران على صدارتها رغم تراجعها أربعة مراتب عالميًّا (27)؛ فيما واصلت اليابان الضغط حيت تأتي ثانية بعد أن تقدمت ثلاثة مراتب عالميًّا (28)، وحلت كوريا الجنوبية ثالثة مع تراجعها ثلاثة مراتب عالميًّا (39)، واحتفظت أستراليا بترتيبها الخامس و(44) عالميًّا، واقتربت قطر الخامسة خطوة مهمة بقفزها خمسة مراكز عالميًّا إلى (57).

أما على الصعيد الأفريقي، فواصلت السنغال تربّعها على القمة، بعد أن حافظت على مركزها العالمي (20)، وتليها تونس ثانية (29 عالميًّا)، ثم نيجيريا ثالثة رغم تراجعها مرتبة عالميًّا (35)، وظلت الجزائر رابعة بنفس المركز (38)، ثم المغرب خامسة مع تراجعها خمسة مراكز عالميًّا (42).

ويمكن التعرف على التصنيف الكامل من هنا:

https://www.fifa.com/fifa-world-ranking/ranking-table/men/#all

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,561
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,044
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,166
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,984

كاريكاتير

توقيع ترامب يجبر أردوغان على الانسحاب من سوريا⁩

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة