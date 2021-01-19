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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مواد إيوائية في رازح بصعدة

قدم أكثر من 32 طنًا من السلال الغذائية للنازحين من المديرية لمأرب

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مواد إيوائية شملت 60 خيمة و278 بطانية في عزلة الأزهور بمديرية رازح في محافظة صعدة، استفاد منها 556 فردًا.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

كما وزع المركز أمس 32 طنًا و100 كيلوغرام من السلال الغذائية للنازحين من محافظة صعدة إلى محافظة مأرب، استفاد منها 1.800 فرد.

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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مواد إيوائية في رازح بصعدة
سبق

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مواد إيوائية شملت 60 خيمة و278 بطانية في عزلة الأزهور بمديرية رازح في محافظة صعدة، استفاد منها 556 فردًا.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

كما وزع المركز أمس 32 طنًا و100 كيلوغرام من السلال الغذائية للنازحين من محافظة صعدة إلى محافظة مأرب، استفاد منها 1.800 فرد.

19 يناير 2021 - 6 جمادى الآخر 1442
05:21 PM

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مواد إيوائية في رازح بصعدة

قدم أكثر من 32 طنًا من السلال الغذائية للنازحين من المديرية لمأرب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مواد إيوائية شملت 60 خيمة و278 بطانية في عزلة الأزهور بمديرية رازح في محافظة صعدة، استفاد منها 556 فردًا.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

كما وزع المركز أمس 32 طنًا و100 كيلوغرام من السلال الغذائية للنازحين من محافظة صعدة إلى محافظة مأرب، استفاد منها 1.800 فرد.

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