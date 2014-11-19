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دشن حزمة مشروعات.. وفد الصندوق السعودي للتنمية يختتم زيارته لجامبيا

شملت إعادة تأهيل وتطوير مطار بانجول الدولي بمبلغٍ إجماليٍ يقدر بـ31 مليون دولار

اختتم وفد الصندوق السعودي للتنمية اليوم، زيارته لجمهورية جامبيا بعد افتتاح الرئيس التنفيذي للصندوق سلطان بن عبدالرحمن المرشد لمشروع إعادة تأهيل وتطوير مطار بانجول الدولي، الذي تم تمويله من قِبل الصندوق بمبلغٍ إجماليٍ يقدر بـ31 مليون دولار لرفع القدرة التشغيلية وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار بنسبة 43%، وتعزيز آفاق التبادل الاقتصادي ونموه وتحسين حياة أكثر من مليوني مستفيد.

كما وضع الرئيس التنفيذي ونائبة رئيس جمهورية جامبيا حجر الأساس لمشروع إنشاء صالة كبار الزوار في المطار، الذي تبلغ قيمته الإجمالية "10.5" مليون دولار، بهدف توفير البنية التحتية اللازمة لاستضافة الوفود الرسمية وإقامة المؤتمرات الدولية، وكذلك مشروع الطرق في العاصمة بانجول بقيمة "50" مليون دولار، الذي يشتمل على طرق رئيسية وفرعية بطول 51، كما يساهم في تقليل الاختناقات المرورية في منطقة بانجول الكبرى.

وعلى هامش الزيارة لجامبيا قام الوفد بزيارة بعض المشاريع الممولة من قِبل الصندوق في العاصمة بانجول، للاطلاع على سير الأعمال فيها، وشملت الزيارة المجمع الأكاديمي الدائم لجامعة جامبيا الذي ساهم الصندوق السعودي للتنمية في تمويله بمبلغ "10" ملايين دولار، ويهدف إلى تطوير قطاع التعليم، ودعم برامج التنمية من خلال تهيئة الظروف المناسبة للتعليم العالي والبحث العلمي وإعداد الكفاءات الجامبية المتخصصة.

كما زار الوفد مشروع البرنامج السعودي لحفر الآبار والتنمية الريفية في أفريقيا - المرحلة الخامسة - في جمهورية جامبيا، وقد تم تمويله بمنحة كريمة من المملكة من خلال الصندوق؛ حيث تم تمويل ثلاث مراحل من البرنامج في جامبيا بمبلغ إجمالي قدره "11" مليون دولار، والذي يستفيد من البرنامج أكثر من 100 ألف مستفيد.

يذكر أنه منذ تأسيس الصندوق في عام 1975 ومن خلاله قدمت المملكة لجمهورية جامبيا "14" قرضًا تنمويًا و"5" منح، بلغت قيمتها الإجمالية حوالي "215" مليون دولار، لتمويل مشاريع تشمل قطاعات النقل والتعليم والمياه والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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دشن حزمة مشروعات.. وفد الصندوق السعودي للتنمية يختتم زيارته لجامبيا
سبق

اختتم وفد الصندوق السعودي للتنمية اليوم، زيارته لجمهورية جامبيا بعد افتتاح الرئيس التنفيذي للصندوق سلطان بن عبدالرحمن المرشد لمشروع إعادة تأهيل وتطوير مطار بانجول الدولي، الذي تم تمويله من قِبل الصندوق بمبلغٍ إجماليٍ يقدر بـ31 مليون دولار لرفع القدرة التشغيلية وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار بنسبة 43%، وتعزيز آفاق التبادل الاقتصادي ونموه وتحسين حياة أكثر من مليوني مستفيد.

كما وضع الرئيس التنفيذي ونائبة رئيس جمهورية جامبيا حجر الأساس لمشروع إنشاء صالة كبار الزوار في المطار، الذي تبلغ قيمته الإجمالية "10.5" مليون دولار، بهدف توفير البنية التحتية اللازمة لاستضافة الوفود الرسمية وإقامة المؤتمرات الدولية، وكذلك مشروع الطرق في العاصمة بانجول بقيمة "50" مليون دولار، الذي يشتمل على طرق رئيسية وفرعية بطول 51، كما يساهم في تقليل الاختناقات المرورية في منطقة بانجول الكبرى.

وعلى هامش الزيارة لجامبيا قام الوفد بزيارة بعض المشاريع الممولة من قِبل الصندوق في العاصمة بانجول، للاطلاع على سير الأعمال فيها، وشملت الزيارة المجمع الأكاديمي الدائم لجامعة جامبيا الذي ساهم الصندوق السعودي للتنمية في تمويله بمبلغ "10" ملايين دولار، ويهدف إلى تطوير قطاع التعليم، ودعم برامج التنمية من خلال تهيئة الظروف المناسبة للتعليم العالي والبحث العلمي وإعداد الكفاءات الجامبية المتخصصة.

كما زار الوفد مشروع البرنامج السعودي لحفر الآبار والتنمية الريفية في أفريقيا - المرحلة الخامسة - في جمهورية جامبيا، وقد تم تمويله بمنحة كريمة من المملكة من خلال الصندوق؛ حيث تم تمويل ثلاث مراحل من البرنامج في جامبيا بمبلغ إجمالي قدره "11" مليون دولار، والذي يستفيد من البرنامج أكثر من 100 ألف مستفيد.

يذكر أنه منذ تأسيس الصندوق في عام 1975 ومن خلاله قدمت المملكة لجمهورية جامبيا "14" قرضًا تنمويًا و"5" منح، بلغت قيمتها الإجمالية حوالي "215" مليون دولار، لتمويل مشاريع تشمل قطاعات النقل والتعليم والمياه والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية.

19 نوفمبر 2021 - 14 ربيع الآخر 1443
08:29 PM

دشن حزمة مشروعات.. وفد الصندوق السعودي للتنمية يختتم زيارته لجامبيا

شملت إعادة تأهيل وتطوير مطار بانجول الدولي بمبلغٍ إجماليٍ يقدر بـ31 مليون دولار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اختتم وفد الصندوق السعودي للتنمية اليوم، زيارته لجمهورية جامبيا بعد افتتاح الرئيس التنفيذي للصندوق سلطان بن عبدالرحمن المرشد لمشروع إعادة تأهيل وتطوير مطار بانجول الدولي، الذي تم تمويله من قِبل الصندوق بمبلغٍ إجماليٍ يقدر بـ31 مليون دولار لرفع القدرة التشغيلية وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار بنسبة 43%، وتعزيز آفاق التبادل الاقتصادي ونموه وتحسين حياة أكثر من مليوني مستفيد.

كما وضع الرئيس التنفيذي ونائبة رئيس جمهورية جامبيا حجر الأساس لمشروع إنشاء صالة كبار الزوار في المطار، الذي تبلغ قيمته الإجمالية "10.5" مليون دولار، بهدف توفير البنية التحتية اللازمة لاستضافة الوفود الرسمية وإقامة المؤتمرات الدولية، وكذلك مشروع الطرق في العاصمة بانجول بقيمة "50" مليون دولار، الذي يشتمل على طرق رئيسية وفرعية بطول 51، كما يساهم في تقليل الاختناقات المرورية في منطقة بانجول الكبرى.

وعلى هامش الزيارة لجامبيا قام الوفد بزيارة بعض المشاريع الممولة من قِبل الصندوق في العاصمة بانجول، للاطلاع على سير الأعمال فيها، وشملت الزيارة المجمع الأكاديمي الدائم لجامعة جامبيا الذي ساهم الصندوق السعودي للتنمية في تمويله بمبلغ "10" ملايين دولار، ويهدف إلى تطوير قطاع التعليم، ودعم برامج التنمية من خلال تهيئة الظروف المناسبة للتعليم العالي والبحث العلمي وإعداد الكفاءات الجامبية المتخصصة.

كما زار الوفد مشروع البرنامج السعودي لحفر الآبار والتنمية الريفية في أفريقيا - المرحلة الخامسة - في جمهورية جامبيا، وقد تم تمويله بمنحة كريمة من المملكة من خلال الصندوق؛ حيث تم تمويل ثلاث مراحل من البرنامج في جامبيا بمبلغ إجمالي قدره "11" مليون دولار، والذي يستفيد من البرنامج أكثر من 100 ألف مستفيد.

يذكر أنه منذ تأسيس الصندوق في عام 1975 ومن خلاله قدمت المملكة لجمهورية جامبيا "14" قرضًا تنمويًا و"5" منح، بلغت قيمتها الإجمالية حوالي "215" مليون دولار، لتمويل مشاريع تشمل قطاعات النقل والتعليم والمياه والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية.

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