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الجهني: اليوم تجدد فرص الأمطار على هذه المناطق ونماذج السريات تبشر بالخير لـ35 يومًا

منخفض قطبي يتجه مصحوبًا برياح باردة يجلب معه الثلوج على مرتفعات تبوك

توقع الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، زياد الجهني، تجدد اليوم الأحد فرص الأمطار بمشيئة الله على عدد من مناطق المملكة وأفضلها الرياض والقصيم وحفر الباطن والباحة.

وأضاف "الجهني": يتجه منخفض قطبي مصحوب برياح شمالية باردة يجلب معه الثلوج على مرتفعات تبوك، ويدفع أمامه رياحًا شمالية باردة، تنخفض معها درجات الحرارة من هذه الليلة وحتى آخر الأسبوع بشكل تدريجي من شمال المملكة، ثم غربها ثم الوسطى والشرقية بعد ذلك، والله أعلم.

وأشار "الجهني": بمشيئة الله الفترة القادمة مبشرة بالخيرات، وتبدأ الحالات الربيعية، والسريات تسجّل حضورًا طيبًا مع بدايات اقترابنا من شهر إبريل، مضيفًا أنها ستشمل على معظم مناطق المملكة من غربها لـشرقها مرورًا بالوسطى و الـ35 يومًا القادمة وتوقعات هي ذروة أمطار الموسم، وأشدها غزارة مصحوبة باشتداد الرياح وحبات البرد.

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الجهني: اليوم تجدد فرص الأمطار على هذه المناطق ونماذج السريات تبشر بالخير لـ35 يومًا
سبق

توقع الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، زياد الجهني، تجدد اليوم الأحد فرص الأمطار بمشيئة الله على عدد من مناطق المملكة وأفضلها الرياض والقصيم وحفر الباطن والباحة.

وأضاف "الجهني": يتجه منخفض قطبي مصحوب برياح شمالية باردة يجلب معه الثلوج على مرتفعات تبوك، ويدفع أمامه رياحًا شمالية باردة، تنخفض معها درجات الحرارة من هذه الليلة وحتى آخر الأسبوع بشكل تدريجي من شمال المملكة، ثم غربها ثم الوسطى والشرقية بعد ذلك، والله أعلم.

وأشار "الجهني": بمشيئة الله الفترة القادمة مبشرة بالخيرات، وتبدأ الحالات الربيعية، والسريات تسجّل حضورًا طيبًا مع بدايات اقترابنا من شهر إبريل، مضيفًا أنها ستشمل على معظم مناطق المملكة من غربها لـشرقها مرورًا بالوسطى و الـ35 يومًا القادمة وتوقعات هي ذروة أمطار الموسم، وأشدها غزارة مصحوبة باشتداد الرياح وحبات البرد.

31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
01:40 AM

الجهني: اليوم تجدد فرص الأمطار على هذه المناطق ونماذج السريات تبشر بالخير لـ35 يومًا

منخفض قطبي يتجه مصحوبًا برياح باردة يجلب معه الثلوج على مرتفعات تبوك

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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32,180

توقع الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، زياد الجهني، تجدد اليوم الأحد فرص الأمطار بمشيئة الله على عدد من مناطق المملكة وأفضلها الرياض والقصيم وحفر الباطن والباحة.

وأضاف "الجهني": يتجه منخفض قطبي مصحوب برياح شمالية باردة يجلب معه الثلوج على مرتفعات تبوك، ويدفع أمامه رياحًا شمالية باردة، تنخفض معها درجات الحرارة من هذه الليلة وحتى آخر الأسبوع بشكل تدريجي من شمال المملكة، ثم غربها ثم الوسطى والشرقية بعد ذلك، والله أعلم.

وأشار "الجهني": بمشيئة الله الفترة القادمة مبشرة بالخيرات، وتبدأ الحالات الربيعية، والسريات تسجّل حضورًا طيبًا مع بدايات اقترابنا من شهر إبريل، مضيفًا أنها ستشمل على معظم مناطق المملكة من غربها لـشرقها مرورًا بالوسطى و الـ35 يومًا القادمة وتوقعات هي ذروة أمطار الموسم، وأشدها غزارة مصحوبة باشتداد الرياح وحبات البرد.

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