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بضربة "جوميز".. "الجيل" يقصي "أبها" ويضرب موعداً مع "النصر"

في دور الستة عشر من كأس الملك

تأهل الفريق الكروي الأول بنادي الجيل إلى دور الثمانية من كأس الملك على حساب نظيره بنادي أبها، في مباراة جمعتهما على أرض ملعب المحالة بمدينة أبها.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي مع أفضلية نسبية لنادي الجيل، وبعد التغييرات التي أجريت من مدرب فريق أبها ظهرت أفضلية أصحاب الأرض لاسيما بعد دخول الخبير خالد الزيلعي الذي أحدث فارقاً فنياً لمصلحة فريقه في آخر ربع ساعة من الوقت الأصلي للمباراة، ولكن تألق الحارسين حال دون تفوق أحد الفريقين على الآخر.

وأهدر يوسف محمد لاعب فريق الجيل كرة قد تعد من طرائف كرة القدم بعد تلقيه كرة على خط الستة مع خروج حارس أبها، ولكنه سددها عالية خارج الخشبات الثلاث، وذلك عند الدقيقة 87، وبعد هذه الهجمة مباشرة أهدر عبدالله قيسي لاعب أبها هدفاً محققاً لصالح أبها لينتهي الشوطان الأصليان بالتعادل السلبية ليحتكم الفريقان للشوطين الإضافيين.

انتهى الشوط الإضافي الأول سلبياً، وفي بداية الشوط الإضافي الثاني تحصّل الجيل على ضربة حرة مباشرة بعد عرقلة يوسف محمد على مشارف منطقة الجزاء لنادي أبها سددها اللاعب البرازيلي "جوميز" في الدقيقة 110 ليعلن بذلك تأهل فريقه لمقابلة النصر في دور الثمانية من المسابقة.

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الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بضربة "جوميز".. "الجيل" يقصي "أبها" ويضرب موعداً مع "النصر"
سبق

تأهل الفريق الكروي الأول بنادي الجيل إلى دور الثمانية من كأس الملك على حساب نظيره بنادي أبها، في مباراة جمعتهما على أرض ملعب المحالة بمدينة أبها.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي مع أفضلية نسبية لنادي الجيل، وبعد التغييرات التي أجريت من مدرب فريق أبها ظهرت أفضلية أصحاب الأرض لاسيما بعد دخول الخبير خالد الزيلعي الذي أحدث فارقاً فنياً لمصلحة فريقه في آخر ربع ساعة من الوقت الأصلي للمباراة، ولكن تألق الحارسين حال دون تفوق أحد الفريقين على الآخر.

وأهدر يوسف محمد لاعب فريق الجيل كرة قد تعد من طرائف كرة القدم بعد تلقيه كرة على خط الستة مع خروج حارس أبها، ولكنه سددها عالية خارج الخشبات الثلاث، وذلك عند الدقيقة 87، وبعد هذه الهجمة مباشرة أهدر عبدالله قيسي لاعب أبها هدفاً محققاً لصالح أبها لينتهي الشوطان الأصليان بالتعادل السلبية ليحتكم الفريقان للشوطين الإضافيين.

انتهى الشوط الإضافي الأول سلبياً، وفي بداية الشوط الإضافي الثاني تحصّل الجيل على ضربة حرة مباشرة بعد عرقلة يوسف محمد على مشارف منطقة الجزاء لنادي أبها سددها اللاعب البرازيلي "جوميز" في الدقيقة 110 ليعلن بذلك تأهل فريقه لمقابلة النصر في دور الثمانية من المسابقة.

22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
07:22 PM
اخر تعديل
22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
09:55 PM

بضربة "جوميز".. "الجيل" يقصي "أبها" ويضرب موعداً مع "النصر"

في دور الستة عشر من كأس الملك

A A A
عبدالله الشهري - الرياض
8
4,525

تأهل الفريق الكروي الأول بنادي الجيل إلى دور الثمانية من كأس الملك على حساب نظيره بنادي أبها، في مباراة جمعتهما على أرض ملعب المحالة بمدينة أبها.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي مع أفضلية نسبية لنادي الجيل، وبعد التغييرات التي أجريت من مدرب فريق أبها ظهرت أفضلية أصحاب الأرض لاسيما بعد دخول الخبير خالد الزيلعي الذي أحدث فارقاً فنياً لمصلحة فريقه في آخر ربع ساعة من الوقت الأصلي للمباراة، ولكن تألق الحارسين حال دون تفوق أحد الفريقين على الآخر.

وأهدر يوسف محمد لاعب فريق الجيل كرة قد تعد من طرائف كرة القدم بعد تلقيه كرة على خط الستة مع خروج حارس أبها، ولكنه سددها عالية خارج الخشبات الثلاث، وذلك عند الدقيقة 87، وبعد هذه الهجمة مباشرة أهدر عبدالله قيسي لاعب أبها هدفاً محققاً لصالح أبها لينتهي الشوطان الأصليان بالتعادل السلبية ليحتكم الفريقان للشوطين الإضافيين.

انتهى الشوط الإضافي الأول سلبياً، وفي بداية الشوط الإضافي الثاني تحصّل الجيل على ضربة حرة مباشرة بعد عرقلة يوسف محمد على مشارف منطقة الجزاء لنادي أبها سددها اللاعب البرازيلي "جوميز" في الدقيقة 110 ليعلن بذلك تأهل فريقه لمقابلة النصر في دور الثمانية من المسابقة.

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