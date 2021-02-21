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"الصحة": تسجيل 315 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 349 خلال الـ24 ساعة الماضية

وقار الشيوخ يطرد الشائعات.. شاهد العم "بدر" أول من يحصل على اللقاح بالطائف

تلبّس بحكمة الكبار وسارع للتسجيل بـ"صحتي" ولسان حاله "لا تؤجل عمل اليوم للغد"

حظيَ العم "بدر بن حمود العتيبي" (77 عاماً) على الأسبقية باعتباره أول من حصل على جرعة من لقاح كورونا، اليوم، في الطائف.

وكان العم السبعيني والذي تلبس بوقار الشيوخ، قد تجلت فيه حكمة الكبار، وسارع إلى التسجيل في تطبيق "صحتي" طارداً كل الشائعات ولسان حاله يقول: "لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد"، لحين أن أتاه الموعد سريعاً، حيثُ تسارعت خُطاه نحو مركز اللقاحات بالطائف، وكان أول من حصل عليه.

العم "العتيبي" تم استقباله وإنهاء إجراءاته في لحظات، وحصل على التطعيم، ثم ارتاح قليلاً في المركز، ولسانه تعلوه كلمات الشكر لحكومتنا الرشيدة على الجهود العظيمة التي تقوم بها تحت شعار "الإنسان أولاً"، وإن ما قامت وتقوم به الدولة الرشيدة من خدمات في شتى المجالات أمر يفوق الوصف، موضحاً أن تعاطيها مع جائحة كورونا كان فريداً على مستوى العالم، حيث بذلت الغالي من أجل خدمة الوطن والمواطن والمقيم، وسخرت جهودها في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان، لا تفرق بين مواطن ومقيم فكان اهتمامها بالجميع.

وقال: "لا شك أن دولتنا حريصة كل الحرص على كل ما من شأنه توفير اللقاحات، وفي هذا اليوم نسعد في الطائف بهذا المركز المتكامل"، معرباً عن شكره وتقديره لكل العاملين في هذا الصرح الطبي الشامل، داعياً في الوقت نفسه الجميع إلى التسجيل والاستفادة من اللقاحات من أجل الوقاية والحماية بإذن الله.

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وقار الشيوخ يطرد الشائعات.. شاهد العم "بدر" أول من يحصل على اللقاح بالطائف
سبق

حظيَ العم "بدر بن حمود العتيبي" (77 عاماً) على الأسبقية باعتباره أول من حصل على جرعة من لقاح كورونا، اليوم، في الطائف.

وكان العم السبعيني والذي تلبس بوقار الشيوخ، قد تجلت فيه حكمة الكبار، وسارع إلى التسجيل في تطبيق "صحتي" طارداً كل الشائعات ولسان حاله يقول: "لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد"، لحين أن أتاه الموعد سريعاً، حيثُ تسارعت خُطاه نحو مركز اللقاحات بالطائف، وكان أول من حصل عليه.

العم "العتيبي" تم استقباله وإنهاء إجراءاته في لحظات، وحصل على التطعيم، ثم ارتاح قليلاً في المركز، ولسانه تعلوه كلمات الشكر لحكومتنا الرشيدة على الجهود العظيمة التي تقوم بها تحت شعار "الإنسان أولاً"، وإن ما قامت وتقوم به الدولة الرشيدة من خدمات في شتى المجالات أمر يفوق الوصف، موضحاً أن تعاطيها مع جائحة كورونا كان فريداً على مستوى العالم، حيث بذلت الغالي من أجل خدمة الوطن والمواطن والمقيم، وسخرت جهودها في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان، لا تفرق بين مواطن ومقيم فكان اهتمامها بالجميع.

وقال: "لا شك أن دولتنا حريصة كل الحرص على كل ما من شأنه توفير اللقاحات، وفي هذا اليوم نسعد في الطائف بهذا المركز المتكامل"، معرباً عن شكره وتقديره لكل العاملين في هذا الصرح الطبي الشامل، داعياً في الوقت نفسه الجميع إلى التسجيل والاستفادة من اللقاحات من أجل الوقاية والحماية بإذن الله.

21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442
02:25 PM

وقار الشيوخ يطرد الشائعات.. شاهد العم "بدر" أول من يحصل على اللقاح بالطائف

تلبّس بحكمة الكبار وسارع للتسجيل بـ"صحتي" ولسان حاله "لا تؤجل عمل اليوم للغد"

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فهد العتيبي - الطائف
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حظيَ العم "بدر بن حمود العتيبي" (77 عاماً) على الأسبقية باعتباره أول من حصل على جرعة من لقاح كورونا، اليوم، في الطائف.

وكان العم السبعيني والذي تلبس بوقار الشيوخ، قد تجلت فيه حكمة الكبار، وسارع إلى التسجيل في تطبيق "صحتي" طارداً كل الشائعات ولسان حاله يقول: "لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد"، لحين أن أتاه الموعد سريعاً، حيثُ تسارعت خُطاه نحو مركز اللقاحات بالطائف، وكان أول من حصل عليه.

العم "العتيبي" تم استقباله وإنهاء إجراءاته في لحظات، وحصل على التطعيم، ثم ارتاح قليلاً في المركز، ولسانه تعلوه كلمات الشكر لحكومتنا الرشيدة على الجهود العظيمة التي تقوم بها تحت شعار "الإنسان أولاً"، وإن ما قامت وتقوم به الدولة الرشيدة من خدمات في شتى المجالات أمر يفوق الوصف، موضحاً أن تعاطيها مع جائحة كورونا كان فريداً على مستوى العالم، حيث بذلت الغالي من أجل خدمة الوطن والمواطن والمقيم، وسخرت جهودها في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان، لا تفرق بين مواطن ومقيم فكان اهتمامها بالجميع.

وقال: "لا شك أن دولتنا حريصة كل الحرص على كل ما من شأنه توفير اللقاحات، وفي هذا اليوم نسعد في الطائف بهذا المركز المتكامل"، معرباً عن شكره وتقديره لكل العاملين في هذا الصرح الطبي الشامل، داعياً في الوقت نفسه الجميع إلى التسجيل والاستفادة من اللقاحات من أجل الوقاية والحماية بإذن الله.

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