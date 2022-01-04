منها ضيق التنفس والتعرق.. علامات تشير إلى وجود نزيف داخلي في الجسم

فقدان دفعة من الدم يتسبب في نقص الأكسجين وتنميل في اليدَيْن والقدمَيْن

النزيف الداخلي من أخطر ما يمكن أن يتعرض له الإنسان، وله بعض العلامات التي يمكن أن يُعرف بها، وفقًا لـ"سبوتنيك".

وتفصيلاً، يمكن أن ينتج من النزيف في أماكن مختلفة من الجسم الكسور أو الاضطرابات التي يصاب بها الدم، لكن بعض العلامات التي يمكن أن يعتبرها كثيرون عادية ربما تكون دلالة على وجود نزيف داخلي في الجسم، حسب موقع كونسلتو.

ومن هذه العلامات ضيق التنفس؛ إذ يمكن أن يكون علامة على وجود نزيف داخلي في أي جزء من الجسم بسبب فقدان كمية كبيرة من الدم المحمَّل بخلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين إلى الأنسجة؛ وبالتالي فإن نقص الأكسجين يمكن أن يسبب صعوبة في التنفس.

ومنها أيضًا تنميل اليدين والقدمين؛ لأن النزيف الداخلي عندما يحدث يصحبه فقدان كميات من الدم الموجودة في الجسم؛ وبالتالي يمكن أن يحدث تنميل في اليدين والقدمين بسبب عدم وصول الأكسجين الموجود بالدم إلى اليدين أو القدمين.

ومن هذه العلامات التعرق؛ إذ يسبب النزيف الداخلي في الجسم تغيرًا في درجة حرارته؛ وبالتالي يحدث التعرق الذي لا يجد له صاحبه سببًا واضحًا، لكنه لا يعلم أن النزيف الداخلي يمكن أن يكون أحد أسبابه.

ومن العلامات أيضًا الشعور بالدوخة؛ لأن النزيف الداخلي الذي يتسبب في فقدان دفعة من الدم كبيرة يصيب صاحبه بدوار لا يعرف له سببًا.

ومنها وجود كدمات في أنحاء متفرقة من الجسم دون سبب واضح؛ إذ تشير الكدمات في بعض الأحيان إلى مكان حدوث النزيف.



