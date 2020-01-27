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"السيسي" يمنح "آل الشيخ" وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى

سلّمه "مدبولي" في افتتاح مؤتمر الأزهر لتجديد الفكر الإسلامي

سلّم رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي، نيابةً عن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى.

جاء ذلك تقديراً لجهوده الدعوية التي يقوم بها لنشر الوسطية والاعتدال ودوره في تجديد الخطاب الديني وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام داخل المملكة العربية السعودية وخارجها وسعيه الدائم في التصدي للفكر المتطرف.

وأتى هذا التسليم خلال أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي لتجديد الفكر الإسلامي الذي ينظمه الأزهر برعاية "السيسي" وبحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ومشاركة قيادات سياسية ودينية من ٤٦ دولة حول العالم.

وأعرب "آل الشيخ" عن عظيم الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية رئاسةً وحكومة وشعبا وعلى ما يبذل من جهود كبيره، في خدمة الإسلام والمسلمين، ونشر والسلام والوسطية والاعتدال ومواجهة تيارات الغلو والإرهاب والإلحاد والانحلال.

يذكر أن "آل الشيخ" ترأس وفد المملكة في مؤتمر الأزهر لتجديد الفكر والعلوم الإسلامية والذي دعت إليه مصر الشقيقة، وانطلق اليوم تحت عنوان "تجديد الفكر الديني"، حيث يحظى المؤتمر، بحضور دولي كبير وتمثيل سعودي رفيع المستوى.

رئيس مجلس الوزراء المصري وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السيسي" يمنح "آل الشيخ" وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى
سبق

سلّم رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي، نيابةً عن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى.

جاء ذلك تقديراً لجهوده الدعوية التي يقوم بها لنشر الوسطية والاعتدال ودوره في تجديد الخطاب الديني وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام داخل المملكة العربية السعودية وخارجها وسعيه الدائم في التصدي للفكر المتطرف.

وأتى هذا التسليم خلال أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي لتجديد الفكر الإسلامي الذي ينظمه الأزهر برعاية "السيسي" وبحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ومشاركة قيادات سياسية ودينية من ٤٦ دولة حول العالم.

وأعرب "آل الشيخ" عن عظيم الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية رئاسةً وحكومة وشعبا وعلى ما يبذل من جهود كبيره، في خدمة الإسلام والمسلمين، ونشر والسلام والوسطية والاعتدال ومواجهة تيارات الغلو والإرهاب والإلحاد والانحلال.

يذكر أن "آل الشيخ" ترأس وفد المملكة في مؤتمر الأزهر لتجديد الفكر والعلوم الإسلامية والذي دعت إليه مصر الشقيقة، وانطلق اليوم تحت عنوان "تجديد الفكر الديني"، حيث يحظى المؤتمر، بحضور دولي كبير وتمثيل سعودي رفيع المستوى.

27 يناير 2020 - 2 جمادى الآخر 1441
05:05 PM

"السيسي" يمنح "آل الشيخ" وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى

سلّمه "مدبولي" في افتتاح مؤتمر الأزهر لتجديد الفكر الإسلامي

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عبدالله العنزي - القاهرة
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1,923

سلّم رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي، نيابةً عن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى.

جاء ذلك تقديراً لجهوده الدعوية التي يقوم بها لنشر الوسطية والاعتدال ودوره في تجديد الخطاب الديني وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام داخل المملكة العربية السعودية وخارجها وسعيه الدائم في التصدي للفكر المتطرف.

وأتى هذا التسليم خلال أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي لتجديد الفكر الإسلامي الذي ينظمه الأزهر برعاية "السيسي" وبحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ومشاركة قيادات سياسية ودينية من ٤٦ دولة حول العالم.

وأعرب "آل الشيخ" عن عظيم الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية رئاسةً وحكومة وشعبا وعلى ما يبذل من جهود كبيره، في خدمة الإسلام والمسلمين، ونشر والسلام والوسطية والاعتدال ومواجهة تيارات الغلو والإرهاب والإلحاد والانحلال.

يذكر أن "آل الشيخ" ترأس وفد المملكة في مؤتمر الأزهر لتجديد الفكر والعلوم الإسلامية والذي دعت إليه مصر الشقيقة، وانطلق اليوم تحت عنوان "تجديد الفكر الديني"، حيث يحظى المؤتمر، بحضور دولي كبير وتمثيل سعودي رفيع المستوى.

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