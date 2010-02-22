انتكاسة قضائية لـ"ترامب".. "المحكمة العليا" تسمح بتسليم سجلاته الضريبية

ألغت قرار تحويلها إلى مدع في نيويورك

‬سمحت المحكمة الأميركية العليا، اليوم (الاثنين)، بتسليم سجّلات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الضريبية إلى المدّعين.

ورفضت المحكمة الأميركية إلغاء القرار الذي صدر عن قاض فيدرالي، أمر بتسليم السجلات المالية لـ"ترامب" إلى مدع في نيويورك، وفقاً لـ"فرانس 24".

وتشكّل الخطوة انتكاسة في المعركة القضائية، التي يخوضها الرئيس السابق منذ سنوات، سعياً لمنع نشر عائداته الضريبية.