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صربيا تجهز الفيصلي لمنافسات الموسم الرياضي الجديد

اختار نادي الفيصلي، الخميس، صربيا، كوجهة للمعسكر الإعدادي الذي سيحتضن تحضيرات الفريق الأول لكرة القدم، تأهبًا لموسم 2021-2022.

وأبان بطل كأس خادم الحرمين الشريفين أن الإدارة اتخذت قرار اختيار صربيا بعد مشاورات مع الجهاز الفني، بقيادة الإيطالي باولو تراميزاني مدرب الفريق في الموسم المقبل؛ حيث وقف الأخير على جميع التجهيزات.

وتنطلق استعدادات "عنابي سدير" في الخامس من شهر يوليو الجاري، على أن تكون الفحوص الطبية في السادس منه، ومن ثم تغادر البعثة إلى صربيا الـ14 من الشهر ذاته؛ حيث يستمر المعسكر لمدة 20 يومًا.

الفيصلي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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صربيا تجهز الفيصلي لمنافسات الموسم الرياضي الجديد
سبق

اختار نادي الفيصلي، الخميس، صربيا، كوجهة للمعسكر الإعدادي الذي سيحتضن تحضيرات الفريق الأول لكرة القدم، تأهبًا لموسم 2021-2022.

وأبان بطل كأس خادم الحرمين الشريفين أن الإدارة اتخذت قرار اختيار صربيا بعد مشاورات مع الجهاز الفني، بقيادة الإيطالي باولو تراميزاني مدرب الفريق في الموسم المقبل؛ حيث وقف الأخير على جميع التجهيزات.

وتنطلق استعدادات "عنابي سدير" في الخامس من شهر يوليو الجاري، على أن تكون الفحوص الطبية في السادس منه، ومن ثم تغادر البعثة إلى صربيا الـ14 من الشهر ذاته؛ حيث يستمر المعسكر لمدة 20 يومًا.

01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442
08:51 PM

صربيا تجهز الفيصلي لمنافسات الموسم الرياضي الجديد

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صحيفة سبق الإلكترونية - المجمعة
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اختار نادي الفيصلي، الخميس، صربيا، كوجهة للمعسكر الإعدادي الذي سيحتضن تحضيرات الفريق الأول لكرة القدم، تأهبًا لموسم 2021-2022.

وأبان بطل كأس خادم الحرمين الشريفين أن الإدارة اتخذت قرار اختيار صربيا بعد مشاورات مع الجهاز الفني، بقيادة الإيطالي باولو تراميزاني مدرب الفريق في الموسم المقبل؛ حيث وقف الأخير على جميع التجهيزات.

وتنطلق استعدادات "عنابي سدير" في الخامس من شهر يوليو الجاري، على أن تكون الفحوص الطبية في السادس منه، ومن ثم تغادر البعثة إلى صربيا الـ14 من الشهر ذاته؛ حيث يستمر المعسكر لمدة 20 يومًا.

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