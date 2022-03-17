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شرطة القصيم عن فيديو لمواطن يعاني اعتلالات نفسية: نُقِل للجهة المختصة

المتحدث الإعلامي: بعد متابعة المقطع المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص يعاني اعتلالات نفسية؛ فقد باشرت دوريات الأمن بمحافظة البدائع أمس الثلاثاء بلاغًا بهذا الشأن.

وقال المتحدث: تَبَيّن أنه مواطن في العقد الرابع من العمر وجرى نقله للجهة المختصة وتلقيه العناية الطبية اللازمة.

شرطة منطقة القصيم دوريات الأمن محافظة البدائع

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة القصيم عن فيديو لمواطن يعاني اعتلالات نفسية: نُقِل للجهة المختصة
سبق

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص يعاني اعتلالات نفسية؛ فقد باشرت دوريات الأمن بمحافظة البدائع أمس الثلاثاء بلاغًا بهذا الشأن.

وقال المتحدث: تَبَيّن أنه مواطن في العقد الرابع من العمر وجرى نقله للجهة المختصة وتلقيه العناية الطبية اللازمة.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
01:27 PM

شرطة القصيم عن فيديو لمواطن يعاني اعتلالات نفسية: نُقِل للجهة المختصة

المتحدث الإعلامي: بعد متابعة المقطع المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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9,704

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص يعاني اعتلالات نفسية؛ فقد باشرت دوريات الأمن بمحافظة البدائع أمس الثلاثاء بلاغًا بهذا الشأن.

وقال المتحدث: تَبَيّن أنه مواطن في العقد الرابع من العمر وجرى نقله للجهة المختصة وتلقيه العناية الطبية اللازمة.

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