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ينبع .. حرس الحدود يخلي عائلة تعرض قاربهم لتسرب مياه بعرض البحر

"المورعي" يهيب بالمتنزهين وملّاك القوارب بضرورة اتباع إرشادات السلامة

تمكنت فرق البحث والإنقاذ التابعة لقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة من إنقاذ عائلة من على متن قارب نزهة تعرض لتسرب المياه بداخله في عرض البحر إلى مرسى شاطئ الصبح بمدينة ينبع الصناعية وهم بصحة جيدة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة العقيد ماهر بن رده المورعي، أنه ورد اتصال مساء أمس إلى مركز القيادة والسيطرة بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة من مالك القارب "رائد البحر" يفيد بتسرّب المياه إلى داخل قاربه، وهو في عرض البحر، وبرفقته عائلة مكونة من ثمانية أشخاص.

وأضاف "المورعي" أنه فور تلقّي البلاغ واستمرارًا لتنفيذ المهام الإنسانية التي يقدمها حرس الحدود ممثلة بعمليات البحث والإنقاذ، تم توجيه دوريتين بحريتين تابعتين لقيادة قطاع حرس الحدود بينبع، بعد تحديد موقع القارب، حيث تم مباشرة الحادث، والقيام بعملية الإنقاذ من خلال إخلاء المرافقين وعددهم تسعة أشخاص (رجل وستة نساء، بالإضافة إلى طفلة وطفل)، إلى زورق حرس الحدود التابع لمركز البثنة، في حين تم مجاراة قارب النزهة بعد نزح الماء الذي بداخله من قبل الزورق التابع لوحدة أمن ميناء الملك فهد الصناعي، حيث وصل مالك القارب والمرافقون إلى مرسى شاطئ الصبح، وهم بصحة جيدة، ولله الحمد، معبرين عن شكرهم وتقديرهم لجهود رجال حرس الحدود".

وأكد المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة أن حرس الحدود يقوم بمهامه ويسخر إمكانياته في مجال البحث والإنقاذ خاصة ذات الطابع الإنساني المتمثلة ببذل الجهود في المحافظة على الأرواح وتقديم يد العون والمساعدة.

وأهاب المتحدث الإعلامي في ختام تصريحه بالمتنزهين وملّاك القوارب بضرورة اتباع إرشادات السلامة، وعدم التردد في الاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود على الرقم (٩٩٤) لطلب المساعدة في أي وقت، متمنياً السلامة للجميع.

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ينبع .. حرس الحدود يخلي عائلة تعرض قاربهم لتسرب مياه بعرض البحر
سبق

تمكنت فرق البحث والإنقاذ التابعة لقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة من إنقاذ عائلة من على متن قارب نزهة تعرض لتسرب المياه بداخله في عرض البحر إلى مرسى شاطئ الصبح بمدينة ينبع الصناعية وهم بصحة جيدة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة العقيد ماهر بن رده المورعي، أنه ورد اتصال مساء أمس إلى مركز القيادة والسيطرة بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة من مالك القارب "رائد البحر" يفيد بتسرّب المياه إلى داخل قاربه، وهو في عرض البحر، وبرفقته عائلة مكونة من ثمانية أشخاص.

وأضاف "المورعي" أنه فور تلقّي البلاغ واستمرارًا لتنفيذ المهام الإنسانية التي يقدمها حرس الحدود ممثلة بعمليات البحث والإنقاذ، تم توجيه دوريتين بحريتين تابعتين لقيادة قطاع حرس الحدود بينبع، بعد تحديد موقع القارب، حيث تم مباشرة الحادث، والقيام بعملية الإنقاذ من خلال إخلاء المرافقين وعددهم تسعة أشخاص (رجل وستة نساء، بالإضافة إلى طفلة وطفل)، إلى زورق حرس الحدود التابع لمركز البثنة، في حين تم مجاراة قارب النزهة بعد نزح الماء الذي بداخله من قبل الزورق التابع لوحدة أمن ميناء الملك فهد الصناعي، حيث وصل مالك القارب والمرافقون إلى مرسى شاطئ الصبح، وهم بصحة جيدة، ولله الحمد، معبرين عن شكرهم وتقديرهم لجهود رجال حرس الحدود".

وأكد المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة أن حرس الحدود يقوم بمهامه ويسخر إمكانياته في مجال البحث والإنقاذ خاصة ذات الطابع الإنساني المتمثلة ببذل الجهود في المحافظة على الأرواح وتقديم يد العون والمساعدة.

وأهاب المتحدث الإعلامي في ختام تصريحه بالمتنزهين وملّاك القوارب بضرورة اتباع إرشادات السلامة، وعدم التردد في الاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود على الرقم (٩٩٤) لطلب المساعدة في أي وقت، متمنياً السلامة للجميع.

08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440
04:20 PM
اخر تعديل
08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440
05:30 PM

ينبع .. حرس الحدود يخلي عائلة تعرض قاربهم لتسرب مياه بعرض البحر

"المورعي" يهيب بالمتنزهين وملّاك القوارب بضرورة اتباع إرشادات السلامة

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ماجد الرفاعي - ينبع
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تمكنت فرق البحث والإنقاذ التابعة لقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة من إنقاذ عائلة من على متن قارب نزهة تعرض لتسرب المياه بداخله في عرض البحر إلى مرسى شاطئ الصبح بمدينة ينبع الصناعية وهم بصحة جيدة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة العقيد ماهر بن رده المورعي، أنه ورد اتصال مساء أمس إلى مركز القيادة والسيطرة بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة من مالك القارب "رائد البحر" يفيد بتسرّب المياه إلى داخل قاربه، وهو في عرض البحر، وبرفقته عائلة مكونة من ثمانية أشخاص.

وأضاف "المورعي" أنه فور تلقّي البلاغ واستمرارًا لتنفيذ المهام الإنسانية التي يقدمها حرس الحدود ممثلة بعمليات البحث والإنقاذ، تم توجيه دوريتين بحريتين تابعتين لقيادة قطاع حرس الحدود بينبع، بعد تحديد موقع القارب، حيث تم مباشرة الحادث، والقيام بعملية الإنقاذ من خلال إخلاء المرافقين وعددهم تسعة أشخاص (رجل وستة نساء، بالإضافة إلى طفلة وطفل)، إلى زورق حرس الحدود التابع لمركز البثنة، في حين تم مجاراة قارب النزهة بعد نزح الماء الذي بداخله من قبل الزورق التابع لوحدة أمن ميناء الملك فهد الصناعي، حيث وصل مالك القارب والمرافقون إلى مرسى شاطئ الصبح، وهم بصحة جيدة، ولله الحمد، معبرين عن شكرهم وتقديرهم لجهود رجال حرس الحدود".

وأكد المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة أن حرس الحدود يقوم بمهامه ويسخر إمكانياته في مجال البحث والإنقاذ خاصة ذات الطابع الإنساني المتمثلة ببذل الجهود في المحافظة على الأرواح وتقديم يد العون والمساعدة.

وأهاب المتحدث الإعلامي في ختام تصريحه بالمتنزهين وملّاك القوارب بضرورة اتباع إرشادات السلامة، وعدم التردد في الاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود على الرقم (٩٩٤) لطلب المساعدة في أي وقت، متمنياً السلامة للجميع.

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