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الإمارات: 1,311 إصابة جديدة بـ"كورونا"

إجمالي المتعافين بلغ 174,479 حالة

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1,311 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا المستجد"، وحالتي وفاة، وشفاء 1495 حالة.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 198,435 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 647 حالة وفاة.


وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 174,479 حالة.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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الإمارات: 1,311 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1,311 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا المستجد"، وحالتي وفاة، وشفاء 1495 حالة.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 198,435 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 647 حالة وفاة.


وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 174,479 حالة.

24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442
01:51 PM

الإمارات: 1,311 إصابة جديدة بـ"كورونا"

إجمالي المتعافين بلغ 174,479 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبو ظبي
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سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1,311 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا المستجد"، وحالتي وفاة، وشفاء 1495 حالة.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 198,435 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 647 حالة وفاة.


وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 174,479 حالة.

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