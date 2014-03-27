النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

للحوامل ومرضى القلب وغيرهم.. "الغذاء والدواء": اقرأوا تحذيرات المنتجات

قالت: المكتوب على بطاقة المنتج يوضح مكونات قد لا تتناسب مع بعض الفئات

نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بضرورة قراءة العبارات التحذيرية المدونة على عبوات المنتجات الغذائية، لتفادي ضرر المكونات التي قد لا تتناسب مع بعض الأفراد.

وأوضحت أن المكتوب على بطاقة المنتج الغذائية يوضح المكونات التي لا تتناسب مع بعض الفئات، مثل الحوامل والمرضعات والأطفال ومرضى القلب أو الرياضيين.

وأوضحت أن المنتجات المحتوية على "كافيين" بكمية تزيد على 150 ملغ / لتر غير مناسبة للحوامل والمرضعات ومرضى القلب والرياضيين، كما أوضحت أن زيادة الكمية المستهلكة عن 40 جم من المنتجات المحتوية على السوربيتول أو الزيليتول تؤدي إلى الإسهال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
للحوامل ومرضى القلب وغيرهم.. "الغذاء والدواء": اقرأوا تحذيرات المنتجات
سبق

نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بضرورة قراءة العبارات التحذيرية المدونة على عبوات المنتجات الغذائية، لتفادي ضرر المكونات التي قد لا تتناسب مع بعض الأفراد.

وأوضحت أن المكتوب على بطاقة المنتج الغذائية يوضح المكونات التي لا تتناسب مع بعض الفئات، مثل الحوامل والمرضعات والأطفال ومرضى القلب أو الرياضيين.

وأوضحت أن المنتجات المحتوية على "كافيين" بكمية تزيد على 150 ملغ / لتر غير مناسبة للحوامل والمرضعات ومرضى القلب والرياضيين، كما أوضحت أن زيادة الكمية المستهلكة عن 40 جم من المنتجات المحتوية على السوربيتول أو الزيليتول تؤدي إلى الإسهال.

27 مارس 2021 - 14 شعبان 1442
11:54 AM

للحوامل ومرضى القلب وغيرهم.. "الغذاء والدواء": اقرأوا تحذيرات المنتجات

قالت: المكتوب على بطاقة المنتج يوضح مكونات قد لا تتناسب مع بعض الفئات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
798

نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بضرورة قراءة العبارات التحذيرية المدونة على عبوات المنتجات الغذائية، لتفادي ضرر المكونات التي قد لا تتناسب مع بعض الأفراد.

وأوضحت أن المكتوب على بطاقة المنتج الغذائية يوضح المكونات التي لا تتناسب مع بعض الفئات، مثل الحوامل والمرضعات والأطفال ومرضى القلب أو الرياضيين.

وأوضحت أن المنتجات المحتوية على "كافيين" بكمية تزيد على 150 ملغ / لتر غير مناسبة للحوامل والمرضعات ومرضى القلب والرياضيين، كما أوضحت أن زيادة الكمية المستهلكة عن 40 جم من المنتجات المحتوية على السوربيتول أو الزيليتول تؤدي إلى الإسهال.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,550
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,610
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,613
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,844

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مشاهير السناب والجهات الحكومية

مشاهير السناب والجهات الحكومية

عبدالرحمن المرشد
المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

علي آل شرمة
تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

غسان محمد عسيلان
حكاية مهند.. واحترام الآخر

حكاية مهند.. واحترام الآخر

عبدالغني الشيخ
محترم بالمزاج

محترم بالمزاج

مها الجبر
الكلاب الضالة تنشر الذعر!

الكلاب الضالة تنشر الذعر!

علي آل شرمة
هل أنت إنسان آلي؟!

هل أنت إنسان آلي؟!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة