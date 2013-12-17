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الشباب يؤدي مرانه الرئيسي تأهباً لمواجهة "ضمك" في كأس الملك

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الشباب اليوم الجمعة تحضيراته الاعتيادية لمواجهة فريق ضمك في افتتاح منافسات دور ثمن النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي 2021-2022.

حيث انطلقت الحصة التدريبية بتمارين إحماء وتسخين ولياقة بإشراف المدرب ترافيزان استمرت لمدة نصف ساعة، ثم طبقاللاعبون تمارين فنية خصصها المدرب لتطبيق الجمل الفنية الخاصة بلقاء ضمك، قبل أن يختتم المران بإجراء مناورة تكتيكية بإشراف المدير الفني البرازيلي شاموسكا، طبق خلالها النهج التكتيكية الذي سيتبعه في المباراة.

وشهدت التدريبات حضور ومتابعة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ خالد البلطان مع عدد من أعضاء المجلس .

ويواجه فريق الشباب ضيفه ضمك يوم الأحد القادم في انطلاق مباريات البطولة لموسم 2021/2022 على إستاد الملك فهد الدولي عند تمام الساعة الثامنة مساءً.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الشباب يؤدي مرانه الرئيسي تأهباً لمواجهة "ضمك" في كأس الملك
سبق

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الشباب اليوم الجمعة تحضيراته الاعتيادية لمواجهة فريق ضمك في افتتاح منافسات دور ثمن النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي 2021-2022.

حيث انطلقت الحصة التدريبية بتمارين إحماء وتسخين ولياقة بإشراف المدرب ترافيزان استمرت لمدة نصف ساعة، ثم طبقاللاعبون تمارين فنية خصصها المدرب لتطبيق الجمل الفنية الخاصة بلقاء ضمك، قبل أن يختتم المران بإجراء مناورة تكتيكية بإشراف المدير الفني البرازيلي شاموسكا، طبق خلالها النهج التكتيكية الذي سيتبعه في المباراة.

وشهدت التدريبات حضور ومتابعة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ خالد البلطان مع عدد من أعضاء المجلس .

ويواجه فريق الشباب ضيفه ضمك يوم الأحد القادم في انطلاق مباريات البطولة لموسم 2021/2022 على إستاد الملك فهد الدولي عند تمام الساعة الثامنة مساءً.

17 ديسمبر 2021 - 13 جمادى الأول 1443
07:53 PM

الشباب يؤدي مرانه الرئيسي تأهباً لمواجهة "ضمك" في كأس الملك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصل الفريق الكروي الأول بنادي الشباب اليوم الجمعة تحضيراته الاعتيادية لمواجهة فريق ضمك في افتتاح منافسات دور ثمن النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي 2021-2022.

حيث انطلقت الحصة التدريبية بتمارين إحماء وتسخين ولياقة بإشراف المدرب ترافيزان استمرت لمدة نصف ساعة، ثم طبقاللاعبون تمارين فنية خصصها المدرب لتطبيق الجمل الفنية الخاصة بلقاء ضمك، قبل أن يختتم المران بإجراء مناورة تكتيكية بإشراف المدير الفني البرازيلي شاموسكا، طبق خلالها النهج التكتيكية الذي سيتبعه في المباراة.

وشهدت التدريبات حضور ومتابعة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ خالد البلطان مع عدد من أعضاء المجلس .

ويواجه فريق الشباب ضيفه ضمك يوم الأحد القادم في انطلاق مباريات البطولة لموسم 2021/2022 على إستاد الملك فهد الدولي عند تمام الساعة الثامنة مساءً.

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