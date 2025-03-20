جاكرتا تعلن حالة الطوارئ لمواجهة "كورونا"

الحاكم يدعو إلى عمل الموظفين من منازلهم

أعلن حاكم العاصمة الإندونيسية جاكرتا، أنيس باسويدان، اليوم، حالة الطوارئ بالمدينة لمدة أسبوعين، ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا.

وقال حاكم المدينة في مؤتمر صحفي: قطاع الترفيه سيتوقف اعتبارًا من يوم الاثنين، وسيجري فرض قيود على وسائل النقل العام.

وحث الشركات على السماح لموظفيها بالعمل من منازلهم.