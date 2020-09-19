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أسواق الطائف تتفاعل مع اليوم الوطني.. والأمانة تستعد للفعاليات

لوحات تُبرز شعار يوم التوحيد على واجهات المحلات معززة بعلم المملكة

تفاعلت الأسواق التجارية في الطائف مع اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة، وشرع أصحاب المحلات في وضع لوحات تُبرز شعار اليوم الوطني على واجهات المحلات، بالإضافة إلى العلَم السعودي؛ مشارَكةً منهم في الاحتفاء بذكرى توحيد هذا الكيان الغالي على يد القائد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- بعد مسيرة كفاح امتدت لأكثر من 30 عامًا.
وقامت أمانة الطائف بتنظيم هذه المشاركات وفقًا للشعارات المعتمدة لهذه المناسبة الوطنية، وعملت11 بلدية فرعية ومكتبًا للخدمات البلدية على متابعة تفاعل مُلاك المحلات مع اليوم الوطني، كما وزعت الإعلام على الطرق العامة والرئيسية والميادين، وأهابت بكل القطاعات الالتزام بشعار اليوم الوطني التاسع والثمانين.
وطالبت الأمانة الأهالي بتوعية النشء للمحافظة على المكتسبات الوطنية والمرافق الخدمية من العبث، وإظهار حب القيادة والوطن بالسلوك والتعبير الإيجابي.
يُذكر أن أمانة الطائف وشركاءها، ستشارك الأهالي فرحتهم من خلال إقامة الفعاليات والبرامج الوطنية المختلفة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أسواق الطائف تتفاعل مع اليوم الوطني.. والأمانة تستعد للفعاليات
سبق

تفاعلت الأسواق التجارية في الطائف مع اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة، وشرع أصحاب المحلات في وضع لوحات تُبرز شعار اليوم الوطني على واجهات المحلات، بالإضافة إلى العلَم السعودي؛ مشارَكةً منهم في الاحتفاء بذكرى توحيد هذا الكيان الغالي على يد القائد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- بعد مسيرة كفاح امتدت لأكثر من 30 عامًا.
وقامت أمانة الطائف بتنظيم هذه المشاركات وفقًا للشعارات المعتمدة لهذه المناسبة الوطنية، وعملت11 بلدية فرعية ومكتبًا للخدمات البلدية على متابعة تفاعل مُلاك المحلات مع اليوم الوطني، كما وزعت الإعلام على الطرق العامة والرئيسية والميادين، وأهابت بكل القطاعات الالتزام بشعار اليوم الوطني التاسع والثمانين.
وطالبت الأمانة الأهالي بتوعية النشء للمحافظة على المكتسبات الوطنية والمرافق الخدمية من العبث، وإظهار حب القيادة والوطن بالسلوك والتعبير الإيجابي.
يُذكر أن أمانة الطائف وشركاءها، ستشارك الأهالي فرحتهم من خلال إقامة الفعاليات والبرامج الوطنية المختلفة.

19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441
12:18 PM

أسواق الطائف تتفاعل مع اليوم الوطني.. والأمانة تستعد للفعاليات

لوحات تُبرز شعار يوم التوحيد على واجهات المحلات معززة بعلم المملكة

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متعب البقمي - الطائف
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تفاعلت الأسواق التجارية في الطائف مع اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة، وشرع أصحاب المحلات في وضع لوحات تُبرز شعار اليوم الوطني على واجهات المحلات، بالإضافة إلى العلَم السعودي؛ مشارَكةً منهم في الاحتفاء بذكرى توحيد هذا الكيان الغالي على يد القائد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- بعد مسيرة كفاح امتدت لأكثر من 30 عامًا.
وقامت أمانة الطائف بتنظيم هذه المشاركات وفقًا للشعارات المعتمدة لهذه المناسبة الوطنية، وعملت11 بلدية فرعية ومكتبًا للخدمات البلدية على متابعة تفاعل مُلاك المحلات مع اليوم الوطني، كما وزعت الإعلام على الطرق العامة والرئيسية والميادين، وأهابت بكل القطاعات الالتزام بشعار اليوم الوطني التاسع والثمانين.
وطالبت الأمانة الأهالي بتوعية النشء للمحافظة على المكتسبات الوطنية والمرافق الخدمية من العبث، وإظهار حب القيادة والوطن بالسلوك والتعبير الإيجابي.
يُذكر أن أمانة الطائف وشركاءها، ستشارك الأهالي فرحتهم من خلال إقامة الفعاليات والبرامج الوطنية المختلفة.

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