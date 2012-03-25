"الزيد" مشرفًا على عمادة تقنية المعلومات بالجامعة الإسلامية
أصدر رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، قرارًا بتكليف الدكتور زيد بن سلامة الزيد مشرفًا على وكالة عمادة تقنية المعلومات للبنية التحتية بالجامعة.
الدكتور الزيد أحد الكفاءات الشابة المميزة، وحاصل على الدكتوراه في علوم الحاسب الآلي من جامعة ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية. تهانينا له وبالتوفيق.
"الزيد" مشرفًا على عمادة تقنية المعلومات بالجامعة الإسلامية
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-03-24
أصدر رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، قرارًا بتكليف الدكتور زيد بن سلامة الزيد مشرفًا على وكالة عمادة تقنية المعلومات للبنية التحتية بالجامعة.
الدكتور الزيد أحد الكفاءات الشابة المميزة، وحاصل على الدكتوراه في علوم الحاسب الآلي من جامعة ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية. تهانينا له وبالتوفيق.
24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
04:49 PM
"الزيد" مشرفًا على عمادة تقنية المعلومات بالجامعة الإسلامية
أصدر رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، قرارًا بتكليف الدكتور زيد بن سلامة الزيد مشرفًا على وكالة عمادة تقنية المعلومات للبنية التحتية بالجامعة.
الدكتور الزيد أحد الكفاءات الشابة المميزة، وحاصل على الدكتوراه في علوم الحاسب الآلي من جامعة ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية. تهانينا له وبالتوفيق.