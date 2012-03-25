النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الزيد" مشرفًا على عمادة تقنية المعلومات بالجامعة الإسلامية

أصدر رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، قرارًا بتكليف الدكتور زيد بن سلامة الزيد مشرفًا على وكالة عمادة تقنية المعلومات للبنية التحتية بالجامعة.

الدكتور الزيد أحد الكفاءات الشابة المميزة، وحاصل على الدكتوراه في علوم الحاسب الآلي من جامعة ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية. تهانينا له وبالتوفيق.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"الزيد" مشرفًا على عمادة تقنية المعلومات بالجامعة الإسلامية
سبق

أصدر رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، قرارًا بتكليف الدكتور زيد بن سلامة الزيد مشرفًا على وكالة عمادة تقنية المعلومات للبنية التحتية بالجامعة.

الدكتور الزيد أحد الكفاءات الشابة المميزة، وحاصل على الدكتوراه في علوم الحاسب الآلي من جامعة ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية. تهانينا له وبالتوفيق.

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
04:49 PM

"الزيد" مشرفًا على عمادة تقنية المعلومات بالجامعة الإسلامية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
0
220

أصدر رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، قرارًا بتكليف الدكتور زيد بن سلامة الزيد مشرفًا على وكالة عمادة تقنية المعلومات للبنية التحتية بالجامعة.

الدكتور الزيد أحد الكفاءات الشابة المميزة، وحاصل على الدكتوراه في علوم الحاسب الآلي من جامعة ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية. تهانينا له وبالتوفيق.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,469
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,543
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,511
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,771

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

غسان محمد عسيلان
حكاية مهند.. واحترام الآخر

حكاية مهند.. واحترام الآخر

عبدالغني الشيخ
محترم بالمزاج

محترم بالمزاج

مها الجبر
الكلاب الضالة تنشر الذعر!

الكلاب الضالة تنشر الذعر!

علي آل شرمة
هل أنت إنسان آلي؟!

هل أنت إنسان آلي؟!

أحمد عجب
قيادتنا خط أحمر

قيادتنا خط أحمر

غسان محمد عسيلان
التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة