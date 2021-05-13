"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة
قال: تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى الـ8 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تَضَمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والعيص).
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهرًا، وتستمر حتى الـ8 مساءً.
"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-05-13
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تَضَمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والعيص).
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهرًا، وتستمر حتى الـ8 مساءً.
13 مايو 2021 - 1 شوّال 1442
09:40 AM
"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة
قال: تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى الـ8 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تَضَمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والعيص).
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهرًا، وتستمر حتى الـ8 مساءً.