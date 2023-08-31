وأكّدت قناة "الإخبارية"، أن الملاحة الجوية عادت بشكل طبيعي في مطار أبها الدولي بعد اعتراض الطائرة الحوثية المسيّرة ولا توجد إصابات.

وقال "التحالف"، إن شظايا تناثرت جرّاء اعتراض مسيّرة حوثية في محيط مطار أبها دون إصابات أو أضرار.

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات السعودية اعترضت طائرة مسيّرة مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي.

بالفيديو.. الدفاعات السعودية تعترض طائرة مسيّرة مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-31 أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات السعودية اعترضت طائرة مسيّرة مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي. وقال "التحالف"، إن شظايا تناثرت جرّاء اعتراض مسيّرة حوثية في محيط مطار أبها دون إصابات أو أضرار. وأكّدت قناة "الإخبارية"، أن الملاحة الجوية عادت بشكل طبيعي في مطار أبها الدولي بعد اعتراض الطائرة الحوثية المسيّرة ولا توجد إصابات.

31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443 08:45 AM

بالفيديو.. الدفاعات السعودية تعترض طائرة مسيّرة مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي شظايا تناثرت جرّاء الحادث في محيط المطار دون إصابات أو أضرار





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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات السعودية اعترضت طائرة مسيّرة مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي.

وقال "التحالف"، إن شظايا تناثرت جرّاء اعتراض مسيّرة حوثية في محيط مطار أبها دون إصابات أو أضرار.

وأكّدت قناة "الإخبارية"، أن الملاحة الجوية عادت بشكل طبيعي في مطار أبها الدولي بعد اعتراض الطائرة الحوثية المسيّرة ولا توجد إصابات.