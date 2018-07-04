النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"جنية النار" و"الحوت الأزرق" و"تحدي شارلي".. طفلك قد يكون ضحية أحدهم

ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول

"الأحوال" تفتح مكتبًا بميسان لتقديم خدمات السجل المدني بأحدث تقنية

ضمن الخطة التوسعية التي تشمل افتتاح 5 مكاتب بمحافظات أخرى

افتتحت الأحوال المدنية مكتبًا لها في محافظة ميسان بمنطقة مكة المكرمة لخدمة الرجال، حيث يقدم خدمات السجل المدني، وتم تجهيزه بأحدث وسائل التقنية المواكبة للتطور الذي يحظى به القطاع.

وفي التفاصيل، أوضح مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة عبدالمنعم الشهري أن المكتب سيقدم خدماته لأبناء المحافظة خلال ثلاثة أيام من كل أسبوع (من الثلاثاء وحتى الخميس)، وذلك في إطار حرص القطاع على توفير كل السبل لخدمة المواطنين بجميع مناطق المملكة والمحافظات التابعة لها، واختصار الوقت والجهد عليهم.

وبيّن أن المكتب يقدم جميع خدمات السجل المدنية كإصدار الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافةً إلى تسجيل واقعات الميلاد والزواج والطلاق والوفاة، فضلاً عن إصدار سجل الأسرة، وتعديل المهن وغير ذلك من خدمات يرغب بها المواطنون.

وقدم "الشهري" شكره وتقديره لمحافظ ميسان عبدالله الفيفي على تخصيص موقع للأحوال المدنية بمقر المحافظة، مؤكدًا أن هذا التعاون يعد أحد أوجه الشراكة الإستراتيجية بين القطاعات التي تعود بالنفع للوطن والمواطنين.

وأشار إلى أن الأحوال المدنية حريصة - بمشيئة الله - على الاستمرار في تطبيق خطة التوسع المدرجة بالتنسيق مع المحافظات إذ سيتم افتتاح خمسة مكاتب أخرى بالآلية ذاتها في عددٍ من المحافظات بالمنطقة، وسط متابعة مستمرة من قِبل وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأحوال" تفتح مكتبًا بميسان لتقديم خدمات السجل المدني بأحدث تقنية
سبق

افتتحت الأحوال المدنية مكتبًا لها في محافظة ميسان بمنطقة مكة المكرمة لخدمة الرجال، حيث يقدم خدمات السجل المدني، وتم تجهيزه بأحدث وسائل التقنية المواكبة للتطور الذي يحظى به القطاع.

وفي التفاصيل، أوضح مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة عبدالمنعم الشهري أن المكتب سيقدم خدماته لأبناء المحافظة خلال ثلاثة أيام من كل أسبوع (من الثلاثاء وحتى الخميس)، وذلك في إطار حرص القطاع على توفير كل السبل لخدمة المواطنين بجميع مناطق المملكة والمحافظات التابعة لها، واختصار الوقت والجهد عليهم.

وبيّن أن المكتب يقدم جميع خدمات السجل المدنية كإصدار الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافةً إلى تسجيل واقعات الميلاد والزواج والطلاق والوفاة، فضلاً عن إصدار سجل الأسرة، وتعديل المهن وغير ذلك من خدمات يرغب بها المواطنون.

وقدم "الشهري" شكره وتقديره لمحافظ ميسان عبدالله الفيفي على تخصيص موقع للأحوال المدنية بمقر المحافظة، مؤكدًا أن هذا التعاون يعد أحد أوجه الشراكة الإستراتيجية بين القطاعات التي تعود بالنفع للوطن والمواطنين.

وأشار إلى أن الأحوال المدنية حريصة - بمشيئة الله - على الاستمرار في تطبيق خطة التوسع المدرجة بالتنسيق مع المحافظات إذ سيتم افتتاح خمسة مكاتب أخرى بالآلية ذاتها في عددٍ من المحافظات بالمنطقة، وسط متابعة مستمرة من قِبل وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود.

04 يوليو 2018 - 20 شوّال 1439
09:15 PM

"الأحوال" تفتح مكتبًا بميسان لتقديم خدمات السجل المدني بأحدث تقنية

ضمن الخطة التوسعية التي تشمل افتتاح 5 مكاتب بمحافظات أخرى

A A A
نافل السبيعي - الرياض
4
3,328

افتتحت الأحوال المدنية مكتبًا لها في محافظة ميسان بمنطقة مكة المكرمة لخدمة الرجال، حيث يقدم خدمات السجل المدني، وتم تجهيزه بأحدث وسائل التقنية المواكبة للتطور الذي يحظى به القطاع.

وفي التفاصيل، أوضح مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة عبدالمنعم الشهري أن المكتب سيقدم خدماته لأبناء المحافظة خلال ثلاثة أيام من كل أسبوع (من الثلاثاء وحتى الخميس)، وذلك في إطار حرص القطاع على توفير كل السبل لخدمة المواطنين بجميع مناطق المملكة والمحافظات التابعة لها، واختصار الوقت والجهد عليهم.

وبيّن أن المكتب يقدم جميع خدمات السجل المدنية كإصدار الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافةً إلى تسجيل واقعات الميلاد والزواج والطلاق والوفاة، فضلاً عن إصدار سجل الأسرة، وتعديل المهن وغير ذلك من خدمات يرغب بها المواطنون.

وقدم "الشهري" شكره وتقديره لمحافظ ميسان عبدالله الفيفي على تخصيص موقع للأحوال المدنية بمقر المحافظة، مؤكدًا أن هذا التعاون يعد أحد أوجه الشراكة الإستراتيجية بين القطاعات التي تعود بالنفع للوطن والمواطنين.

وأشار إلى أن الأحوال المدنية حريصة - بمشيئة الله - على الاستمرار في تطبيق خطة التوسع المدرجة بالتنسيق مع المحافظات إذ سيتم افتتاح خمسة مكاتب أخرى بالآلية ذاتها في عددٍ من المحافظات بالمنطقة، وسط متابعة مستمرة من قِبل وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود.

شارك برأيك
89
496

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
16,707
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
41,214
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
43,184
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
49,448

كاريكاتير

حقد الجزيرة على العرب

المقالات

يا هلا بالأميرة...!

يا هلا بالأميرة...!

مها عبدالله الحقباني
جاري التحميل 50% .. احتراف (ناقص)

جاري التحميل 50% .. احتراف (ناقص)

وحيد بغدادي
الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

يحيى فقيهي
هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

محمد الغامدي
سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

ماجد الحربي
"السنابيون" والتهريج في روسيا!

"السنابيون" والتهريج في روسيا!

عبدالرحمن المرشد
لماذا مكة بلا حدائق؟!

لماذا مكة بلا حدائق؟!

بندر الشهري
وزارتي.. صافي يا لبن..!!

وزارتي.. صافي يا لبن..!!

عبدالغني الشيخ
لغة العقل

لغة العقل

سلطان رديف
كان بالإمكان أفضل مما كان

كان بالإمكان أفضل مما كان

وحيد بغدادي
"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

حواء القرني
مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول
ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة