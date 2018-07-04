"الأحوال" تفتح مكتبًا بميسان لتقديم خدمات السجل المدني بأحدث تقنية

ضمن الخطة التوسعية التي تشمل افتتاح 5 مكاتب بمحافظات أخرى

افتتحت الأحوال المدنية مكتبًا لها في محافظة ميسان بمنطقة مكة المكرمة لخدمة الرجال، حيث يقدم خدمات السجل المدني، وتم تجهيزه بأحدث وسائل التقنية المواكبة للتطور الذي يحظى به القطاع.

وفي التفاصيل، أوضح مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة عبدالمنعم الشهري أن المكتب سيقدم خدماته لأبناء المحافظة خلال ثلاثة أيام من كل أسبوع (من الثلاثاء وحتى الخميس)، وذلك في إطار حرص القطاع على توفير كل السبل لخدمة المواطنين بجميع مناطق المملكة والمحافظات التابعة لها، واختصار الوقت والجهد عليهم.

وبيّن أن المكتب يقدم جميع خدمات السجل المدنية كإصدار الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافةً إلى تسجيل واقعات الميلاد والزواج والطلاق والوفاة، فضلاً عن إصدار سجل الأسرة، وتعديل المهن وغير ذلك من خدمات يرغب بها المواطنون.

وقدم "الشهري" شكره وتقديره لمحافظ ميسان عبدالله الفيفي على تخصيص موقع للأحوال المدنية بمقر المحافظة، مؤكدًا أن هذا التعاون يعد أحد أوجه الشراكة الإستراتيجية بين القطاعات التي تعود بالنفع للوطن والمواطنين.

وأشار إلى أن الأحوال المدنية حريصة - بمشيئة الله - على الاستمرار في تطبيق خطة التوسع المدرجة بالتنسيق مع المحافظات إذ سيتم افتتاح خمسة مكاتب أخرى بالآلية ذاتها في عددٍ من المحافظات بالمنطقة، وسط متابعة مستمرة من قِبل وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود.